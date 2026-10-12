Cómo usar el agua tibia para aplacar el frizz: el truco secreto de las estilistas que pocos conocen

Uno de los principales cuidados que realizan las personas sobre su cuerpo es en cabello, y es que buscan evitar la aparición de ciertos problemas que pueden alterar su naturalidad, como es el caso del frizz. Esto es algo muy frecuente en muchas mujeres y que ocurre cuando el pelo adopta un estilo electrificado, se vuelve duro y es difícil de solucionar. Pero, en este caso, los estilistas tienen un truco que consiste en aplicar agua tibia y así verás cómo tu cuero cabelludo vuelve a la normalidad.

Para todos aquellos que no saben, el frizz hace referencia al encrespamiento o volumen descontrolado causado cuando la cutícula capilar se abre y absorbe la humedad del ambiente, lo que genera que el pelo se vuelva más duro y difícil de controlar. Además, la fibra capilar perderá su alineación, se vuelve porosa, se producirá electricidad estática y puede presentarse deshidratación, entre otros inconvenientes.

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Cuáles son las causas del frizz

En relación a las causas de la aparición del frizz en el cabello, debemos decir que se produce por diversas causas, entre las que hay que mencionar la falta de hidratación, en especial en cabellos rizados; la humedad ambiental que intensifica el frizz; el uso excesivo del calor; procesos químicos y por lavados agresivos. Por eso, para evitar esto, los estilistas compartieron un truco que consiste en usar agua tibia y así podrás recuperar la suavidad.

Cuál es el truco para eliminar el frizz

Los estilistas explicaron que la temperatura excesivamente alta no es una buena aliada para el cuero cabelludo, y para poder eliminar el frizz, lo que se recomienda es utilizar agua tibia o templada y es que el lavado es una recomendación razonable para evitar de esta manera temperaturas agresivas, pero a esto hay que añadirle otro elemento clave.

Más allá del agua tibia, lo que recomiendan los estilistas es agregar acondicionador y es que como la superficie del cabello se puede deteriorar por factores como el lavado, la fricción o los tratamientos químicos, este producto ayudará a reducir la fricción entre las fibras y puede ayudar a mejorar la facilidad para desenredarlas y peinarlas.