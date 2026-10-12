La competencia por el puesto de Capataz continúa en La Granja VIP, donde la prueba “Cosecha de palabras” definió a los participantes que avanzaron a la siguiente etapa. Después de enfrentarse a un desafío que combinó habilidad, velocidad y concentración, La Bebeshita, Pablo Montero y Julio Camejo consiguieron su lugar en la final, donde se enfrentarán junto a Ivonne Montero para disputar la ca. El reto puso a prueba a los granjeros con una dinámica dividida en dos etapas: primero tuvieron que desenredar cuerdas para liberar una tabla y, posteriormente, buscar letras escondidas entre la paja para formar correctamente una palabra. Cada participante debía transportar una letra a la vez y atravesar un circuito de obstáculos antes de regresar por la siguiente.

La Bebeshita avanzó a la final y Mónica se quedó muy cerca

¿Quiénes fueron los finalistas? Estos Granjeros lucharán por quedarse con el puesto de Capataz en La Granja VIP|La Granja VIP

En la competencia femenina, La Bebeshita fue quien consiguió convertirse en finalista, aunque Mónica Escobedo también estuvo muy cerca de lograrlo. La prueba exigió que las participantes combinaran rapidez y precisión para completar el desafío, pues no bastaba con encontrar las letras: también debían colocarlas en el orden correcto. El resultado dejó a La Bebeshita con la oportunidad de pelear por el puesto de Capataz, mientras que Mónica se quedó a las puertas de avanzar a la siguiente fase. Ahora, la participante tendrá que prepararse para enfrentarse a los demás finalistas y buscar quedarse con una de las posiciones más importantes dentro de la granja.

Pablo Montero y Julio Camejo representarán al equipo masculino

Por parte de los hombres, los participantes que lograron avanzar fueron Pablo Montero y Julio Camejo, quienes superaron las distintas etapas de “Cosecha de palabras”. Ambos consiguieron mantenerse en la competencia y ahora tendrán la oportunidad de luchar por el puesto de Capataz.

¿Quiénes fueron los finalistas? Estos Granjeros lucharán por quedarse con el puesto de Capataz en La Granja VIP|La Granja VIP

La final reunirá a La Bebeshita, Pablo Montero y Julio Camejo junto a Ivonne Montero, quien también formará parte de la disputa por el puesto de Capataz. Esta última etapa será clave para conocer quién conseguirá el cargo y asumirá las responsabilidades que implica dirigir a los granjeros durante la semana. Con varios participantes buscando obtener una ventaja estratégica dentro de La Granja VIP, la expectativa se centra ahora en el enfrentamiento definitivo. La pregunta es quién logrará imponerse en la última prueba y convertirse en el próximo Capataz.