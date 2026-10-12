Cómo hacer comederos para pájaros con botellas de tetra pak: 4 ideas bonitas y fáciles que llenarán de vida tu jardín

Las botellas de tetra pak son un gran elemento para hacer manualidades, ya que su forma y material ayudan a que sean más resistentes, además de contar con una amplia variedad de diseños. Si amas las aves, te detallaremos cómo puedes usar el residuo en la creación de comederos para pájaros, una manualidad que debes aprovechar, así que toma nota de las siguientes 4 ideas bonitas y fáciles que vas a querer hacer en casa.

4 ideas de comederos de pajaros con botellas de Tetra Pak

Pajarero sencillo

La primera opción que podemos hacer con las botellas de tetra pak consiste en hacer un rectángulo en la parte frontal de la caja de leche, pinta toda la parte externa y finalmente en la tapa agrega un cordón para que lo puedas colgar en tu jardín. Una vez que lo tengas ubícalo en el mejor espacio de tu hogar y rellena con semillas para aves.

Con espacio para sostenerse

Otra de las ideas bonitas y fáciles, consiste en pintar tus botellas de Tetra Pak y en la parte exterior pegar una pequeña vara, de esta manera las aves que llegue a tus comederos para pájaros podrán sostenerse y quedarse un buen rato disfrutando de su alimento.

Comedero y pajarero

Otras de las opciones que podemos escoger, es hacer un comedero y pajarero, una gran alternativa para que las aves pasen varios días descansando. Para ello corta dos cuadrados, en la parte de abajo agrega un rectángulo más de la caja para que parezca un jardín, al final decora para que tenga el aspecto similar al de una casa, una de las ideas bonitas y fáciles que van a decorar tu jardín.

Varios días de comida

Otras de las opciones que puedes hacer para crear los comederos para pájaros, es solamente agregar un orificio inferior y añadir una pequeña charola para que todas las semillas caigan ahí. Al final sujeta el envase con un orificio y rellena el comedero desde la tapa, una gran alternativa para que las aves tengan comida por mucho tiempo y no tengas que rellenar constantemente.