¡NO LA MATES! Esto recomiendan los expertos si encuentras una araña gigante en tu jardín

En los años recientes en algunas zonas del mundo como Brasil, el encontrarse con una araña gigante (también conocida como tarántula) es cosa de todos los días. Estos animales se acercan a algunos espacios como jardínes grandes para huir de algunas condiciones fuertes como el calor extremo y salen a cazar de noche. Sin embargo, la gran recomendación es NO MATARLA si te la encuentras en espacios abiertos, puede ayudar como “pesticida natural”.

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¿Qué hacer si te encuentras una araña gigante/tarántula?

Institutos científicos como el Butantan en Brasil, indicaron que estos animales se han acercado a los espacios donde coinciden con humanos al huir de ciertas condiciones adversas para su especie en las zonas naturales. Sin embargo, se indica que aunque la reacción inmediata es asustarse por un aspecto que en general da miedo… se puede lograr ahuyentarla sin que alguien salga herido.

Si tú te enfrentas al encuentro con esta araña gigante, la recomendación es ahuyentarla con una escoba de manera cuidadosa, con rumbo a sitios como jardines grandes. Mientras que si te la encuentras dentro de tu casa, puedes atraparla con un recipiente de plástico y posteriormente sacarla del hogar. Rara vez eligen atacar con mordeduras como mecanismo de defensa, sino que acuden a soltar pelos urticantes.

Entonces, si se logra la prudencia al encontrarse con la araña gigante, lo que puedes lograr es ayudar a los espacios naturales. Esta es una depredadora de roedores pequeños, reptiles e insectos que se pueden convertir en plaga en algunos jardines. Por ello, puedes actuar con el total conocimiento y al mismo tiempo colaborar con el “orden natural” de tus jardines.

¿Esta araña gigante/tarántula no es venenosa?

Todas las tarántulas son venenosas en mayor o menor medida, pero las que se encuentran en el continente americano no producen un daño mortal. En los años recientes no se ha presentado muerte provocada por tarántula, por lo que en ese sentido se puede respirar. Como se indicó, lanzan pelos urticarios al sentirse acorraladas, lo cual provoca comezón o picazón intensa. Mientras que en caso de que esta araña te muerda… duele como el pinchazo de una abeja o avispa, pero no corres riesgo real. Aunque, se recomienda acudir al médico para evitar cualquier situación adversa.