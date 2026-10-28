El maquillaje de las estrellas dek K-Pop se caracteriza por una piel impecable, un aspecto rejuvenecido y una luminosidad que parece salir desde el interior de la piel. Uno de los secretos mejor guardados por los maquilladores son los rubores estratégicos para conseguir un efecto perfecto.

A diferencia de las técnicas occiddentales que buscan esculpir o definir las facciones de forma marcada, la cósmetica coreana se enfoca en aportar frescura, difuminar texturas y crear un sutil rubor de timidez o vitalidad.

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5 rubores coreanos para lucir como estrella del K-Pop

Cada una de estas fórmulas cumple una función específica dentro del maquillaje coreano, adaptándose a distintos tipos de piel y ocasiones.

Rubor en polvo difuminador con efecto filtro

Rubor en polvo difuminador con efecto filtro

Su polvo está ultra molido y contiene partículas esféricas de sílice que rellenan ópticamente los poros y las líneas de expresión.

Deja las mejillas con un acabado mate aterciopelado sumamente suave, eliminando cualquier brillo indeseado en la zona central del rostro mientras aporta un color pastel traslúcido.

Rubor en almohadilla hidratante

Rubor en almohadilla hidratante

Viene integrado en una espoka saturada con una fórmula líquida muy ligera que suele contener ingredientes hidratantes como extractos florales o agua de bambú.

Rubor de gel a polvo con textura de gelatina

Rubor de gel a polvo con textura de gelatina

Al tacto se siente elástico y moldeable como una gomita o plastilina blanda, pero al entrar en contacto con el calor de la piel se transforma en un polvo sedoso.

Tinte de mejillas líquido translúcido

Tinte de mejillas líquido translúcido

Fórmulas a base de agua muy fluidas y altamente pigmentadas que penetran sutilmente en la capa superficial de la piel. No aporta nada de peso ni textura grasa. Deja un tinte de color puro que parece nacer de la propia circulación sanguínea, dando ese aspecto saludable tan característico del look no-makeup.

Rubor en bálsamo cremoso de alta luminosidad

Fórmulas sólidas en barra o tarro ricas en aceites ligeros de origen vegetal que se derriten ligeramente con los dedos. Aporta un brillo jugoso e hiper luminoso en la parte alta de los pómulos. Funciona como un producto dos en uno, actuando como rubor e iluminador al mismo tiempo.

