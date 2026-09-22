Poncho de Nigris REVIENTA a Manelyk por su contenido: “Una señora de 40 años, que se comporta como una niña de 15"

¡Poncho de Nigris se le va directo a Manelyk! La personalidad de televisión dejó un fuerte comentario en su cuenta de X, en donde cuestiona si a la gente le gusta el contenido de Mane en pleno 2026, describiendo que es una señora de 40 años, quien constantemente se comporta como una niña de 15 años. No solo critica a la creadora de contenido, también a sus fans.

Recordemos que no es la primera vez que ambas personalidades tienen un fuerte encuentro, causando polémica sobre dicho comentario. Aunque se han generado opiniones divididas, los principales comentarios igualmente critican el contenido de Poncho, tachándolo de ser un hombre de 50 años que igualmente hace contenido como si se trata de un joven de 15 años.

¿Cómo se hizo famoso Poncho de Nigris?

La popularidad de Poncho de Nigris inició al participar en un famoso reality, en el que un conjunto de personalidades habitaban una vivienda y no tenían contacto con la gente del exterior en el 2003.

Otras razones por las que Poncho de Nigris se hizo popular fue al participar en famosas telenovelas, además de estar envuelto en complejas polémicas, haciendo que se hiciera viral en diversos momentos. Además de ser una gran oportunidad para trabajar como conductor en diversos programas.

En la actualidad, sigue participando en varios realitys, además de mantenerse activo en redes con múltiple contenido y haciendo fuertes comentarios en sus perfiles oficiales, como fue el caso con Manelyk.

¿Por qué Karime y Mane no se hablan?

Karime y Manelyk fueron grande amigas en un famoso reality, haciéndose inseparables en varios proyectos. Sin embargo, su amistad tuvo y una ruptura irreparable debido a una traición por una expareja, además de tener varios malos momentos en el reality en el que se conocieron.

Se detalla que Mane le había robado el "Sugar Daddy" a su amiga, acción que se hizo por una venganza en el que se involucraba a su ex pareja al involucrarse con su supuesta "amiga". Hechos que generaron el distanciamiento oficial entre ellos.