8 plantas ornamentales que puedes poner como centro de mesa: se ven hermosas y no quitan espacio

Las plantas ornamentales son especies cultivadas por su atractivo visual, colores y formas singulares. Resultan ideales para decorar mesas, ya que aportan un toque natural y elegante sin ocupar espacio.

A continuación, presentamos 8 opciones ideales para crear centros de mesa que realzan cualquier ambiente sin saturarlo ni dificultar su uso.

1. Aglaonema María

Esta planta destaca por sus hojas verdes con vetas plateadas, aportando un toque elegante a cualquier espacio. Es resistente y se adapta bien a condiciones de poca luz, lo que la hace ideal para interiores. Requiere riego moderado y es fácil de cuidar.

Fuente: Canva Aglaonema María

2. Calathea Crocata

Conocida por sus hojas decorativas y flores de colores brillantes, esta planta añade un toque vibrante a los centros de mesa. Prefiere ambientes con luz indirecta y alta humedad. Es ideal para quienes buscan una planta que combine belleza y color.

Fuente: Canva Calathea Crocata

3. Senecio Rowleyanus (Planta del rosario)

Esta planta suculenta se caracteriza por sus hojas en forma de perlas que cuelgan en largas cadenas. Es perfecta para colgar en macetas decorativas sobre la mesa, aportando un toque único y moderno. Requiere poca agua y luz indirecta.

Fuente: Canva Planta de Rosario

4. Philodendron Scandens

Ideal para principiantes, esta planta trepadora tiene hojas en forma de corazón que aportan un toque natural y fresco. Es resistente y se adapta bien a diferentes condiciones de luz. Su crecimiento vertical la hace perfecta para centros de mesa elevados, según indica Verdecora.

Fuente: Canva Philodendron Scadens

5. Cactus en miniatura

Los cactus pequeños son ideales para centros de mesa debido a su forma compacta y variedad de colores. Requieren poca agua y luz directa, lo que los hace perfectos para espacios soleados. Además, su mantenimiento es mínimo, siendo aptos para principiantes.

Fuente: Canva Cactus Miniatura

6. Violetas africanas

Estas plantas presentan flores en matices morados, rosados y blancos, brindando belleza y sofisticación a cualquier mesa. Necesitan luz indirecta y un entorno con algo de humedad. Son perfectas para interiores, pero requieren un riego equilibrado.

Fuente: Canva Violetas africanas

7. Caléndulas

Las caléndulas aportan un toque de color vibrante a cualquier evento, con tonos que van del amarillo al naranja y rojo. Como menciona Plantateca, son ideales para centros de mesa, se combinan con verdes y detalles decorativos, llenando de alegría y estilo cada arreglo, ya sea sencillo o elaborado.

Fuente: Canva Caléndulas

8. Spathiphyllum (Lirio de la paz)

Esta planta destaca por sus hojas verdes brillantes y flores blancas elegantes. Es conocida por sus propiedades purificadoras de aire y su capacidad para prosperar en condiciones de poca luz. Requiere riego moderado y es ideal para interiores.

Fuente: Canva Lirio de Paz

¿Qué cuidado necesitan las plantas ornamentales de mesa?

Las plantas ornamentales de mesa necesitan luz adecuada, preferiblemente indirecta, para proteger sus hojas, y al mismo tiempo es esencial mantener la tierra ligeramente húmeda, evitando encharcamientos que puedan provocar la pudrición de las raíces.

Además, conviene ubicarlas lejos de corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura, ya que estos factores estresan a la planta y afectan su desarrollo.

Por otra parte, requieren nutrición periódica mediante fertilizantes balanceados, aplicados según las indicaciones del envase. La limpieza de hojas, por su parte, resulta fundamental para que la planta pueda absorber mejor la luz y respirar correctamente.

Retirar las hojas secas o marchitas también ayuda a prevenir enfermedades y mantiene su apariencia saludable, asegurando que luzca decorativa y atractiva en cualquier espacio interior.