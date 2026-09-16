Qué hacer con las tapas de refresco y tetra pak: 4 juegos para divertir a tus gatos

Las tapas de refresco junto a los envases de Tetra Pak son uno de los desechos más comunes dentro del hogar. Si tienes gatos, antes de tirar estos productos puedes darles una segunda vida creando prácticos juguetes caseros para gatos; por ello ahora te contamos 4 ideas creativas para manualidades de juguetes para gatos en casa.

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4 Ideas creativas para crear juguetes caseros para gatos en casa con tapas y envases de Tetra Pak

Con algo de práctica e imaginación puedes dar vida a un perfecto juguete para gastos que les permita estimular su curiosidad, movimiento y entretenimiento sin gastar de más con estas 4 ideas.

Disco delizante

Puedes colocar una serie de tapas al borde de un par de listones y asegurarlos a un tetra pak con peso. Toma en cuenta que estas tapas servirán como pequeñas presas que los gatos cazarán. Considera el largo del listón, ya que el movimiento rápido e impredecible activa el instinto de persecución del gato.

Disco delizante |Imagen generada con IA

La caja de pesca

Esta idea estimula la mente de tu gato al obligarlo a resolver un problema para conseguir la recompensa. Para esta idea debes tomar un empaque vacío de Tetra Pak, hacerle varios agujeros a lo largo del tamaño de pata, pero no para que salgan las tapas colocadas dentro del juego.

La caja de pesca|Imagen generada con IA

El palo de caza

Esta puede ser una de las ideas más prácticas y sencillas de llevar a cabo, pues solo requiere de un palo de buen tamaño, un listón y una tapa colocada en punta. Esta idea es perfecta para brindar horas de diversión, ya que el listón genera elasticidad y mantiene el movimiento de la tapa.

El palo de caza |Imgen generada con IA

Escondite para premios

Esta idea es perfecta para mantener a tu gato entretenido y ayudarle a estimular su curiosidad. Para esta idea debes colocar algunas tapas a lo largo de la casa, y solo en algunas de ellas colocar por debajo premios que lo incentivarán a seguir la búsqueda.

Escondite para premios|Imagen generada con IA

Si quieres sorprender a tu mascota con horas de diversión, no es necesario realizar grandes gastos, pues puedes darle vida a unos divertidos juguetes caseros solamente reutilizando tapas de refresco y envases de Tetra Pak limpios.