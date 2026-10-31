Los espacios reducidos también pueden tener una apariencia sofisticada sin necesidad de comprar demasiados muebles ni hacer remodelaciones costosas. La elección de colores, el tamaño de los objetos y la distribución del mobiliario influyen en la percepción visual de una sala pequeña para que parezca elegante, cómoda y funcional con estas 3 formas para decorar. Mientras que esto puedes hacer con una esquina vacía para convertirla en un espacio útil.

Antes de adquirir accesorios, conviene medir el área, identificar las zonas de paso y decidir qué actividades se realizan ahí, como descansar, recibir visitas, leer o ver televisión. Con esos datos, es posible elegir una propuesta decorativa que aproveche el espacio sin saturarlo. Mientras que esta es la nueva tendencia que conquista los hogares.

3 formas de decorar una sala pequeña para que parezca elegante, cómoda y funcional|IA

Las formas para decorar una sala pequeña

1. Combinación de colores: Una de las alternativas para conseguir una apariencia refinada consiste en utilizar una base de colores claros. El blanco cálido, el beige, el gris perla y los tonos arena ayudan a reflejar la luz y generan una sensación visual de mayor amplitud. Para evitar que el resultado se vea demasiado uniforme, puedes incorporar detalles en madera, negro mate, dorado o verde olivo.

2. Muebles multifuncionales: Un sofá, una mesa auxiliar ligera y un mueble con almacenamiento pueden resolver varias necesidades sin ocupar demasiada superficie. Se puede optar por un sofá cama, un banco con compartimento interior o un taburete que permita guardar objetos. En lugar de colocar varios muebles bajos, puedes instalar repisas flotantes, estantes estrechos o gabinetes altos para organizar libros, fotografías y objetos decorativos.

3. Añadir iluminación: Una lámpara de techo no siempre basta para iluminar todos los rincones. Las cortinas también influyen en la entrada de luz natural. Los tejidos ligeros, como el lino o las telas traslúcidas, aprovechan la claridad exterior sin cubrir por completo las ventanas.

Para completar el conjunto, utiliza una alfombra que delimite el área de descanso, cojines de diferentes texturas y una pieza decorativa como protagonista. Además, no hace falta llenar las paredes con cuadros ni colocar adornos sobre cada superficie.