Los integrantes de Saja Boys tienen estilos muy distintos en KPop Demon Hunters: Baby Saja destaca por sus prendas rosas con rombos, los cuales puedes recrear en las 4 ideas para los muñecos de papel del personaje menor de la agrupación para jugar y coleccionar. Mientras que estos stickers tipo caricatura para decorar la mochila.

Para crear las figuras no necesitas una máquina especial ni materiales costosos. Puedes utilizar cartón de cajas de cereal, hojas de colores, pegamento, lápices y tijeras. Mientras que estas 4 plantillas de los Saja Boys son ideales para imprimir y crear identificadores para mochilas o loncheras.

4 ideas para crear muñecos de papel de Baby Saja Boys para jugar y coleccionar|IA

Las ideas para crear muñecos de papel

1. Baby Saja clásico: Esta versión recrea el aspecto más reconocible del personaje, con su suéter rosa de rombos, pantalón y gorra. Puedes dibujar la silueta sobre cartulina, colorear cada prenda y recortar los bordes. Para darle firmeza, pega la figura sobre cartón reciclado y colócala sobre una pequeña base.

2. Baby Saja ropa intercambiable: Crea un muñeco con varios conjuntos de papel para cambiar su apariencia. Prepara suéteres, pantalones, chaquetas y accesorios con pequeñas pestañas laterales que permitan sujetarlos al cuerpo. Puedes utilizar hojas rosas, blancas y moradas para elaborar diferentes combinaciones y guardarlas en un sobre decorado con el nombre del personaje.

3. Baby Saja versión chibi: Esta alternativa presenta al personaje con una cabeza más grande, cuerpo pequeño y extremidades cortas. Dibuja sus rasgos principales con plumones y utiliza círculos de cartulina para formar las mejillas y los ojos. Su tamaño compacto permite crear varias figuras para decorar libretas, escritorios o una colección temática.

4. Baby Saja articulado: Elabora una figura con brazos y piernas móviles mediante broches de dos patas. Divide el dibujo en cabeza, torso y extremidades; después, perfora las uniones y coloca los sujetadores para permitir distintos movimientos. Puedes agregar una base de cartón y cambiar la posición de sus brazos para recrear poses de baile.