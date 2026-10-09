Cómo usar el rímel para pestañas más largas

Conseguir pestañas más largas no depende únicamente del producto que utilices, sino también de la forma en que aplicas el rímel. Con algunos trucos sencillos, puedes alargar las pestañas visualmente y conseguir una mirada más abierta.

Desde la elección del cepillo hasta los movimientos al aplicar el producto, cada detalle influye en el resultado. Conoce cómo usar el rímel para destacar tus pestañas y lograr un acabado definido sin grumos.

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¿Cómo cuidar las pestañas del rímel?

Para cuidar las pestañas al utilizar rímel, es importante retirar el maquillaje todas las noches con un desmaquillante suave, sin frotar ni tirar de los pelos. Evita dormir con el producto aplicado, ya que puede endurecer las pestañas y favorecer que se quiebren. También es recomendable no compartir el rímel, reemplazarlo aproximadamente cada tres meses y evitar bombear el cepillo dentro del envase, porque introduce aire y puede resecar la fórmula. Por último, utiliza productos adecuados para tus ojos y retira el maquillaje con delicadeza.

¿Cómo hacer que las pestañas se vean más largas con rímel?

Para conseguir unas pestañas más largas, curvadas y definirlas, no basta con aplicar rímel de cualquier manera. La clave está en preparar las pestañas y utilizar técnicas que permitan distribuir el producto sin formar grumos.

1. Riza las pestañas

Antes de aplicar el rímel, utiliza un rizador para levantarlas desde la raíz y conseguir una curva natural. Hazlo siempre con las pestañas limpias y secas.

2. Retira el exceso de producto

Limpia el cepillo si tiene demasiado rímel para evitar que las pestañas queden pegadas o pesadas. Las capas deben ser finas y aplicadas con delicadeza.

3. Aplica en zigzag

Coloca el cepillo en la raíz y muévelo suavemente de lado a lado mientras lo deslizas hacia las puntas. Así lograrás mayor definición y una apariencia más densa.

4. Aplica una segunda capa

Cuando la primera capa esté ligeramente asentada, añade otra pasada desde la mitad hasta las puntas para potenciar el efecto alargador. Evita acumular demasiado producto.

5. Define las pestañas inferiores

Utiliza la punta del cepillo para aplicar una pequeña cantidad de rímel. Este detalle ayuda a abrir visualmente la mirada y completar el maquillaje.