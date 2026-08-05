Rociar la entrada de tu casa con vinagre: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Rociar la entrada de la casa con vinagre es una práctica recomendada por algunos especialistas en control de plagas como una medida complementaria para limpiar superficies y ayudar a disuadir el paso de ciertos insectos, como hormigas, gracias a su fuerte olor. Sin embargo, este líquido ácido no sustituye un tratamiento profesional cuando existe una infestación, ya que su eficacia puede variar según la especie.

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El uso del vinagre en la limpieza doméstica es ampliamente conocido, pero en los últimos años también se popularizó como un posible repelente natural. Su aroma intenso puede interferir temporalmente con los rastros químicos que utilizan algunas hormigas para orientarse.

Los especialistas recomiendan combinar este método con otras acciones preventivas para obtener mejores resultados. Esta es la mejor manera de aplicarlo.

¿Para qué sirve rociar la entrada de la casa con vinagre?

El vinagre blanco, especialmente el destinado a la limpieza, puede emplearse en puertas, marcos, pisos y otras superficies resistentes como parte del mantenimiento habitual del hogar. Estos son sus principales usos:



Ayudar a disuadir hormigas: el olor del vinagre puede alterar temporalmente los rastros de feromonas que estos insectos utilizan para desplazarse y encontrar alimento.

el olor del vinagre puede alterar temporalmente los rastros de feromonas que estos insectos utilizan para desplazarse y encontrar alimento. Limpiar la entrada del hogar: elimina restos de suciedad que pueden atraer insectos en busca de comida.

elimina restos de suciedad que pueden atraer insectos en busca de comida. Reducir algunos olores: actúa como un neutralizador de olores en superficies lavables.

actúa como un neutralizador de olores en superficies lavables. Complementar otras medidas preventivas: puede utilizarse junto con el sellado de grietas y una buena higiene para disminuir la presencia de insectos.

Para aplicarlo correctamente, los expertos recomiendan preparar una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua, colocarla en un pulverizador y rociarla sobre un paño de microfibra o directamente sobre superficies resistentes. Posteriormente, se limpia la zona y se deja secar al aire.

¿Qué recomiendan los expertos para evitar que los insectos entren a la casa?

Los especialistas en manejo integrado de plagas coinciden en que ningún remedio casero es suficiente por sí solo para controlar la presencia de insectos. Estas son las recomendaciones más importantes:



Sellar grietas y rendijas: evita que hormigas y otros insectos encuentren puntos de acceso al interior de la vivienda.

evita que hormigas y otros insectos encuentren puntos de acceso al interior de la vivienda. Eliminar restos de comida: mantener limpia la entrada y las áreas cercanas reduce las fuentes de alimento.

mantener limpia la entrada y las áreas cercanas reduce las fuentes de alimento. Mantener la basura bien cerrada: los residuos orgánicos atraen distintos tipos de insectos.

los residuos orgánicos atraen distintos tipos de insectos. Controlar la humedad: reparar fugas y evitar acumulaciones de agua ayuda a disminuir ambientes favorables para varias especies.

La National Pest Management Association (NPMA) señala que los repelentes naturales, como el vinagre o algunos aceites esenciales, pueden ofrecer un efecto limitado y temporal. Pero no eliminan colonias establecidas. La organización recomienda aplicar estrategias de manejo integrado de plagas, que incluyen saneamiento, exclusión y monitoreo continuo.

Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) destaca que la prevención es la forma más eficaz de controlar plagas domésticas. Mantener limpios los espacios, eliminar las fuentes de alimento y agua, y bloquear las vías de acceso son medidas fundamentales para reducir la presencia de insectos sin depender exclusivamente de productos químicos.