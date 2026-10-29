Cómo usar la sombra dorada para darle amplitud a la mirada y aportar calidez después de los 50

Si tienes más de 50 años y quieres conseguir una mirada luminosa sin recurrir a un maquillaje demasiado cargado, la sombra dorada puede convertirse en una gran aliada. Este tono aporta calidez al rostro, ayuda a destacar los ojos y permite crear un efecto visual más abierto cuando se aplica en los puntos adecuados. Además, puedes elegir entre acabados champán, bronce suave o dorado satinado para adaptar el maquillaje a tu estilo, ya sea para una ocasión especial o para lucirlo todos los días.

De acuerdo con las recomendaciones de belleza publicadas por InStyle, las sombras doradas pueden favorecer a las mujeres mayores de 60 años cuando se eligen tonos cálidos y acabados sutiles que aporten luz sin recargar el párpado. Esta idea también puede aprovecharse después de los 50, una etapa en la que conviene prestar atención a la textura del producto y a la forma de difuminarlo. La clave no está en cubrir todo el ojo con brillo, sino en utilizar el dorado estratégicamente para aportar luminosidad y suavizar el maquillaje .

Cómo usar la sombra dorada para ampliar la mirada después de los 50 paso a paso

Si quieres incorporar este tono a tu rutina de maquillaje, lo primero es elegir una sombra que se adapte a tu piel y al resultado que buscas. Los dorados suaves, los tonos miel y el champán pueden aportar un acabado cálido y elegante, mientras que los bronces claros ayudan a dar profundidad sin recurrir a colores demasiado oscuros. Sigue estos pasos para aprovechar la luminosidad de la sombra dorada y conseguir una mirada expresiva, fresca y armoniosa.

1. Prepara el párpado antes de aplicar la sombra

Antes de comenzar, limpia e hidrata suavemente la zona de los ojos para que el maquillaje se distribuya de manera uniforme. Después, puedes aplicar una pequeña cantidad de prebase para sombras si quieres mejorar la fijación del producto y evitar que se acumule en los pliegues. Procura no utilizar demasiada crema ni aplicar capas gruesas de maquillaje, ya que el exceso de producto puede hacer que la sombra pierda uniformidad. Una preparación ligera ayudará a conseguir un acabado más natural y cómodo.

Antes de maquillar, prepara el ojo.|(Especial/Canva)

2. Elige un tono dorado que aporte calidez

Para un maquillaje favorecedor después de los 50, puedes comenzar con un dorado champán, beige cálido o miel, especialmente si prefieres un resultado discreto. Estos tonos permiten iluminar el párpado sin crear un contraste demasiado marcado con el resto del rostro. Si buscas un efecto más intenso para la noche, puedes incorporar un bronce claro, siempre procurando que el acabado no tenga partículas de brillo demasiado grandes. Lo importante es elegir una textura que te guste y que se adapte a las características de tu párpado.

3. Aplica la sombra dorada en el centro del párpado móvil

Una vez elegido el tono, toma una pequeña cantidad de producto con una brocha plana o con la yema del dedo y deposítala suavemente en el centro del párpado móvil. Después, difumina los bordes para que el color se integre con tu piel y no queden líneas marcadas. Este punto de luz puede ayudar a que la mirada se vea más despierta y luminosa, especialmente si lo combinas con una sombra beige o marrón claro en los extremos. No necesitas cubrir toda la superficie del párpado para conseguir un resultado bonito.

4. Ilumina el lagrimal para crear un efecto de amplitud

Otro truco consiste en aplicar un toque de sombra dorada clara en el lagrimal, es decir, en la esquina interna del ojo. Esta pequeña zona de luz ayuda a que el maquillaje se vea más fresco y puede crear la sensación visual de una mirada más abierta. Para conseguirlo, utiliza muy poco producto y difumínalo con una brocha pequeña, evitando que el brillo sea demasiado intenso. Puedes repetir el mismo gesto debajo del arco de la ceja con una sombra beige luminosa, siempre que el acabado se vea natural.



5. Combina el dorado con una sombra marrón suave

Si quieres dar profundidad sin perder luminosidad, combina el dorado con una sombra marrón claro, avellana o topo. Aplica el tono más oscuro en el extremo exterior del ojo y difumínalo suavemente hacia el centro para crear una transición entre los colores. Esta técnica permite definir la mirada sin necesidad de recurrir a un delineado negro grueso. Si tienes el párpado encapotado, puedes trabajar el difuminado con los ojos abiertos para comprobar cómo se aprecia el color y adaptar la aplicación a la forma natural de tus ojos.

6. Difumina el maquillaje y evita el exceso de brillo

Para terminar, revisa que no haya acumulaciones de producto y que los bordes de las sombras se mezclen de manera uniforme. En un artículo sobre cómo maquillar los ojos con sombras doradas, ELLE también aborda las posibilidades de este tono para aportar luminosidad y crear diferentes efectos en la mirada. Puedes tomar esta idea como inspiración y adaptar la intensidad a tus preferencias: un acabado satinado discreto puede ser suficiente para el día, mientras que una mayor definición en el extremo exterior del ojo puede funcionar para la noche. Si las líneas del párpado son pronunciadas, evita concentrar partículas brillantes justo sobre ellas.