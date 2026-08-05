Al lavar tu ropa, uno de los aspectos que muchos pasan desapercibidos es aquella información que contienen tus etiquetas. A pesar de que es información que suele pasar desapercibida, es fundamental para entender sobre el lavado, el secado y el planchado de tus prendas.

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¿Qué significan todos los símbolos que traen las etiquetas de la ropa?

Antes de continuar, se debe dejar en claro que todas las etiquetas de la ropa contienen información esencial sobre aspectos como el lavado, el secado, el planchado, así como otras recomendaciones de cuidado a cada prenda. Por ello, el comprender el significado de cada símbolo permite evitar daños, mientras se conserva de mejor manera el tejido, lo que ayuda a prolongar la vida útil de las prendas.

Guía completa para entender las etiquetas de tu ropa

Símbolo de la cubeta con agua: Este símbolo indica que la prenda puede lavarse con agua; además, suele mencionar cuál es la temperatura adecuada para cada prenda:



30 °C: prendas delicadas.

40 °C: lavado normal.

60 °C o más: ropa resistente como toallas o sábanas.

Mano dentro de la cubeta: solo lavado a mano.

Cubeta tachada: no lavar con agua.

Símbolo del triángulo: Este indica el uso de blanqueadores, lo que se traduce en que la prenda se puede lavar con cloro o con productos para blanquear.



Triángulo vacío: cualquier blanqueador.

Triángulo con líneas: solo blanqueador sin cloro.

Triángulo tachado: no utilizar blanqueadores.

Símbolo del cuadrado con un círculo: Este representa el uso de secadora:



Un punto: temperatura baja.

Dos puntos: temperatura media.

Tres puntos: temperatura alta.

Símbolo tachado: no usar secadora.

Guía completa para entender las etiquetas de tu ropa y evitar dañarla al lavarla|Imagen generada con IA

Símbolo del cuadrado con líneas: Este símbolo se usa para conocer cómo debe secarse la ropa:



Línea vertical: colgar para secar.

Línea horizontal: secar en superficie plana.

Esquina sombreada: Secar a la sombra para proteger los colores.

Símbolo de la plancha: Este símbolo suele indicar cuál es la temperatura adecuada para evitar dañar la prenda:



Un punto: baja temperatura.

Dos puntos: temperatura media.

Tres puntos: temperatura alta.

Plancha tachada: no planchar.

Símbolo del círculo: Este símbolo indica que la prenda requiere de limpieza en seco



Círculo con letras (P, F o W): especifica el tipo de solvente o proceso profesional.

Círculo tachado: no limpiar en seco.

Guía completa para entender las etiquetas de tu ropa y evitar dañarla al lavarla|Imagen generada con IA

Consejos adicionales

Si lo que buscas es cuidar de mejor manera tu ropa para prolongar su vida útil, considera darle un vistazo siempre a la etiqueta de cada prenda; dentro de ella encontrarás múltiples datos que te permitirían conservar cada fibra de mejor manera.