5 consejos para cuidar tu cabello en las vacaciones de verano

Es bien conocido que las vacaciones se convierten en una terrible pesadilla para muchas mujeres que descuidan la salud de su cabello. Ante eso, se recomienda prestar atención a los siguientes consejos, los cuales servirán para erradicar todo riesgo de maltrato de su melena. Sin embargo, al mismo tiempo se disfrutará de cada aspecto de tus ansiados días de descanso.

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¿Cómo cuidar tu cabello en las vacaciones de verano?

La realidad es que no es sencillo cuidarse en vacaciones, aunque tampoco es imposible. Por eso presta atención a la exposición del sol, el cloro de las piscinas y el agua salada. Y es que nadie quiere un cabello reseco y dañado terminando los días de descanso y diversión.

Lava tu cabello con un shampoo suave

Es claro que en vacaciones el sudor puede llegar a acumularse y generar picazón. Por eso para no maltratar la melena se recomienda lavarlo con un shampoo suave, enjuagándolo por completo. Esto generará limpieza sin maltrato excesivo, más cuando meterse a piscinas es muy cotidiano.

Tu cabello siempre debe estar hidratado

Aunque esto suena a un aspecto lógico, muchos no lo aplican y por eso llegan las complicaciones. Para que la exposición ante el sol no sea de lamento, se recomienda el uso de acondicionadores y mascarillas. Así la hidratación y la nutrición del cabello será parte de tus días de descanso y diversión… aun con el sol intenso.

Cuida tus cabello del sol

Obviamente es contraproducente ir a la playa u otros espacios de vacaciones y no exponerse al sol. Ante eso se tiene como objetivo el cuidado a través del uso de gorros, pañuelos e incluso sprays que puedes buscar en diferentes espacios de venta. Esto prevendrá sequedad y debilitamiento de la fibra capilar.

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No uses herramientas de calor

Las herramientas de calor en ocasiones se usan mucho para tener tu pelo listo cuando nadas constantemente. Sin embargo las planchas o secadoras lo que provocan es solamente daño después de exponerte a rayos ultravioletas, cloro y sal de diferentes espacios. Por eso utiliza protectores de cabello que también se encuentran en diferentes puntos de venta.

Enjuaga tu cabello antes de entrar al agua

Y el consejo final es que antes de entrar al mar o a las piscinas, mojes tu cabello con agua dulce. Esto provocará que al momento de nadar tu melena absorba menos agua salada o agua con cloro. Dicha situación también resulta vital para evitar el maltrato y al mismo tiempo que no luzca apagado.