Conoce los 3 alimentos que no pueden faltar después de los 40 para cuidar tu piel

Las personas viven distintos procesos a lo largo de su vida. Por eso, los expertos indican que ciertos alimentos deben formar parte importante de la dieta para evitar problemas en diferentes rubros de la salud. En este caso específico, se recomienda el consumo de 3 alimentos si lo que deseas es tener una piel sana. Toma nota y espera los mejores resultados.

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¿Cuáles son los 3 alimentos a consumir después de los 40 para tener una piel sana?

Siempre es bueno recordar que ningún alimento es mágico ni efectivo por si solo. Si se desea una buena salud en muchos aspectos, se requiere de una alimentación en general balanceada. La comida recomendada a continuación tiene ciertos elementos que pueden ser benéficos para los objetivos indicados, pero no debes consumirlos en exceso o te pueden afectar de otras formas.

Aguacate para una piel saludable

Las grasas saludables de este alimento ayudan a mantener una correcta hidratación, mientras que las vitaminas contenidas aportan sus debidos antioxidantes... protegiendo efectivamente la piel. Por eso, las grasas insaturadas, la vitamina E, C y otras puntualidades similares son las que ponen al aguacate en un alimento que puede aportar lo suficiente para cuidarse después de los 40.

Tomates y pimientos rojos para una piel saludable

Los compuestos que contienen el tomate y los pimientos rojos son la vitamina C y el licopeno, que sirven para la producción del colágeno, situación vital en el ámbito de estructura de la piel. Mientras que elementos como los antioxidantes ayudan en la protección de células causadas por los radicales libres. Además, la versatilidad de estos alimentos para incorporar en una dieta es muy amplia y digna de ser consumida.

#glowup #skincare #wellness ♬ sonido original - soybrenvita @soybrenvita Tu piel también se alimenta de lo que tomas 🥕✨ Obvio el skincare ayuda, pero hay ingredientes que también pueden apoyar muchísimo a tu cuerpo desde adentro: hidratación, antioxidantes, inflamación y hasta ese glow que todas queremos hermana 💅 y no, no necesitas hacer cosas imposibles ni comprar mil productos. #jugossaludables

Pescados grasos para una piel saludable

La ventaja con estos alimentos de origen animal es que su consumo te permite beneficiarte de manera prácticamente inmediata, esto sin tomar en cuenta la enorme cantidad de proteína que aportan. Pescados como el atún, la sardina o el salmón aportan la ya mencionada proteína y ácidos grasos omega-3. Estos elementos precisamente se relacionan con la salud de la piel, participando en diferentes funcionamientos del organismo, como en la contribución del mantenimiento de la barrera cutánea.