Qué tipo de shampoo debes usar si tienes cabello fino y quieres aumentar el volumen

Quienes tienen el cabello fino suelen enfrentarse a un problema frecuente: conseguir volumen sin sacrificar el movimiento natural de la melena. En este caso, conviene utilizar un shampoo específicamente formulado para fibras capilares delgadas o con efecto voluminizador, preferiblemente con una textura ligera y una fórmula que elimine el exceso de grasa y residuos sin aportar un peso innecesario.

“Ya no se cuidan, se ponen gordas”: Esta participante cuestiona en La Granja VIP Segunda Temporada a las mujeres que cambian después de casarse

Sin embargo, es importante diferenciar entre tener el cabello fino y tener poca cantidad de pelo. El primero hace referencia al diámetro de cada fibra capilar, mientras que la densidad se relaciona con la cantidad de cabellos que crecen en el cuero cabelludo.

¿Qué tipo de shampoo es mejor para aumentar el volumen del cabello fino?

Los expertos en estilismo suelen coincidir en que el primer paso para crear volumen comienza durante el lavado con shampoo. Los productos excesivamente densos o ricos en aceites y siliconas pesadas pueden dejar residuos que hacen que el cabello fino pierda movimiento.

El estilista Garren, reconocido internacionalmente por su trabajo en peluquería editorial y de celebridades, ha destacado en diferentes ocasiones la importancia de adaptar los productos a la textura natural del cabello en lugar de utilizar fórmulas universales. Esta recomendación es especialmente relevante para las melenas finas.

A la hora de elegir un shampoo, conviene buscar las siguientes características:



Fórmula voluminizadora: los shampoos diseñados específicamente para aportar volumen suelen limpiar la raíz sin dejar una sensación pesada. Esto puede ayudar a que el cabello se vea más elevado desde el cuero cabelludo.

los shampoos diseñados específicamente para aportar volumen suelen limpiar la raíz sin dejar una sensación pesada. Esto puede ayudar a que el cabello se vea más elevado desde el cuero cabelludo. Textura ligera: las fórmulas poco densas son una buena alternativa para evitar que la fibra quede recubierta por una cantidad excesiva de producto.

las fórmulas poco densas son una buena alternativa para evitar que la fibra quede recubierta por una cantidad excesiva de producto. Limpieza equilibrada: eliminar el exceso de sebo y los residuos de productos de peinado puede ayudar a recuperar la sensación de ligereza. No obstante, una limpieza demasiado agresiva tampoco es recomendable, ya que puede irritar o resecar el cuero cabelludo.

eliminar el exceso de sebo y los residuos de productos de peinado puede ayudar a recuperar la sensación de ligereza. No obstante, una limpieza demasiado agresiva tampoco es recomendable, ya que puede irritar o resecar el cuero cabelludo. Ingredientes fortalecedores: algunos productos incorporan proteínas hidrolizadas y otros ingredientes acondicionadores que pueden mejorar temporalmente la apariencia y la sensación de cuerpo del cabello.

algunos productos incorporan proteínas hidrolizadas y otros ingredientes acondicionadores que pueden mejorar temporalmente la apariencia y la sensación de cuerpo del cabello. Productos adecuados al cuero cabelludo: la salud del cabello comienza en la piel del cuero cabelludo. La dermatóloga y especialista en cabello Wilma Bergfeld, de la Cleveland Clinic, ha explicado la importancia de considerar las características individuales del cabello y del cuero cabelludo al establecer una rutina de cuidado.

¿Cómo lavar el cabello fino para conseguir más volumen y movimiento?

Para aprovechar mejor una rutina capilar voluminizadora, pueden seguirse algunos consejos básicos:



Aplicar el shampoo principalmente en el cuero cabelludo: durante el lavado, es en la raíz donde suele acumularse una mayor cantidad de sebo y residuos. Al masajear suavemente esta zona, la espuma que se desliza hacia los largos puede ayudar a limpiar el resto del cabello.

durante el lavado, es en la raíz donde suele acumularse una mayor cantidad de sebo y residuos. Al masajear suavemente esta zona, la espuma que se desliza hacia los largos puede ayudar a limpiar el resto del cabello. No utilizar más cantidad de la necesaria: emplear demasiado producto no garantiza una limpieza mejor y puede dificultar el enjuague completo.

emplear demasiado producto no garantiza una limpieza mejor y puede dificultar el enjuague completo. Enjuagar cuidadosamente: los restos de shampoo o acondicionador pueden dejar el cabello con un aspecto apagado o apelmazado.

los restos de shampoo o acondicionador pueden dejar el cabello con un aspecto apagado o apelmazado. Reservar el acondicionador para medios y puntas: en el cabello fino, evitar una aplicación excesiva en la raíz puede ayudar a conservar una mayor sensación de ligereza.

en el cabello fino, evitar una aplicación excesiva en la raíz puede ayudar a conservar una mayor sensación de ligereza. Utilizar productos de peinado ligeros: espumas o sprays específicamente diseñados para aportar cuerpo pueden complementar la rutina sin añadir demasiado peso.

Cabe destacar que si una persona nota una disminución repentina o progresiva de la densidad del cabello, el uso de un shampoo voluminizador no sustituye la valoración de un profesional. Además, el secado puede contribuir notablemente al resultado final. Levantar las raíces con un cepillo mientras se utiliza el secador o cambiar la dirección habitual del cabello durante el secado son técnicas empleadas por peluqueros para crear una sensación de mayor volumen.