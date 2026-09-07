Cuál es el perfume que deberías usar en septiembre, según tu signo del zodiaco

Según la astrología, el perfume ideal para usar en septiembre puede elegirse de acuerdo con las cualidades atribuidas a cada signo del zodiaco. La perfumería y la astrología comparten un componente sensorial: mientras los astrólogos interpretan la personalidad a través de la carta natal, los perfumistas construyen fragancias mediante notas y acordes capaces de despertar distintas emociones.

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Expertos en perfumería coinciden en que una misma fragancia puede evolucionar de manera diferente según la piel y las rutinas de cada persona. Por lo que estas recomendaciones deben entenderse como una guía de inspiración.

¿Qué perfume deberías usar en septiembre según tu signo zodiacal?

Estas son algunas sugerencias inspiradas en las características que la astrología atribuye a cada signo:



Aries: un perfume cítrico y especiado. La personalidad enérgica y dinámica que tradicionalmente se atribuye a Aries puede combinar con notas de bergamota, pimienta, jengibre o mandarina.

La personalidad enérgica y dinámica que tradicionalmente se atribuye a Aries puede combinar con notas de bergamota, pimienta, jengibre o mandarina. Tauro: una fragancia floral y gourmand. Para este signo de Tierra, asociado con el disfrute de los sentidos, pueden resultar atractivas las composiciones con vainilla, rosa, jazmín o notas cremosas.

Para este signo de Tierra, asociado con el disfrute de los sentidos, pueden resultar atractivas las composiciones con vainilla, rosa, jazmín o notas cremosas. Géminis: un perfume fresco y versátil. Las notas de cítricos, té, neroli o hierbas aromáticas pueden acompañar la energía cambiante y curiosa que la astrología atribuye a este signo.

Las notas de cítricos, té, neroli o hierbas aromáticas pueden acompañar la energía cambiante y curiosa que la astrología atribuye a este signo. Cáncer: una fragancia suave y reconfortante. Los acordes de almizcle, flores blancas, coco o vainilla pueden resultar adecuados para quienes buscan una sensación cálida y envolvente.

Los acordes de almizcle, flores blancas, coco o vainilla pueden resultar adecuados para quienes buscan una sensación cálida y envolvente. Leo: un perfume intenso y luminoso. Las composiciones con azafrán, flores solares, ámbar o frutas pueden reflejar el carácter expresivo que tradicionalmente se relaciona con este signo.

Las composiciones con azafrán, flores solares, ámbar o frutas pueden reflejar el carácter expresivo que tradicionalmente se relaciona con este signo. Virgo: un aroma limpio y elegante. Las notas de lavanda, bergamota, té verde o iris pueden ser una opción interesante para el signo que protagoniza gran parte de septiembre.

Las notas de lavanda, bergamota, té verde o iris pueden ser una opción interesante para el signo que protagoniza gran parte de septiembre. Libra: un perfume floral sofisticado. La rosa, la peonía, el jazmín y las notas de almizcle pueden combinar con el gusto por la armonía y la belleza asociado astrológicamente con Libra.

La rosa, la peonía, el jazmín y las notas de almizcle pueden combinar con el gusto por la armonía y la belleza asociado astrológicamente con Libra. Escorpio: una fragancia profunda y misteriosa. Los acordes de incienso, cuero, pachulí, ámbar y maderas oscuras pueden resultar una buena alternativa.

Los acordes de incienso, cuero, pachulí, ámbar y maderas oscuras pueden resultar una buena alternativa. Sagitario: un perfume aventurero y exótico. Las notas de especias, cítricos, maderas y frutas tropicales pueden representar la búsqueda de experiencias que la astrología atribuye a este signo.

Las notas de especias, cítricos, maderas y frutas tropicales pueden representar la búsqueda de experiencias que la astrología atribuye a este signo. Capricornio: una composición clásica y amaderada. El vetiver, el cedro, el sándalo y el iris pueden resultar ideales para quienes prefieren aromas sobrios y atemporales.

El vetiver, el cedro, el sándalo y el iris pueden resultar ideales para quienes prefieren aromas sobrios y atemporales. Acuario: un perfume original y poco convencional. Las composiciones acuáticas, minerales, metálicas o con combinaciones inesperadas pueden ser una opción para este signo asociado con la innovación.

Las composiciones acuáticas, minerales, metálicas o con combinaciones inesperadas pueden ser una opción para este signo asociado con la innovación. Piscis: una fragancia acuática y envolvente. Las notas marinas, florales, de almizcle suave o frutas delicadas pueden acompañar la sensibilidad que tradicionalmente se vincula con este signo.

Más allá del signo zodiacal, probar un perfume directamente sobre la piel resulta fundamental antes de elegirlo.

¿Cómo elegir el perfume ideal para septiembre?

Los profesionales de la perfumería recuerdan que las preferencias personales y la evolución de la fragancia sobre la piel son factores decisivos. Para encontrar un aroma que realmente se adapte a ti durante septiembre, considera estos aspectos:



Identifica tus notas favoritas: piensa si disfrutas más de los aromas cítricos, florales, dulces, amaderados o especiados.

piensa si disfrutas más de los aromas cítricos, florales, dulces, amaderados o especiados. Prueba el perfume sobre tu piel: la química corporal puede modificar la percepción y evolución de una fragancia.

la química corporal puede modificar la percepción y evolución de una fragancia. Espera antes de decidir: un perfume cambia desde las notas de salida hasta las notas de fondo, por lo que conviene darle tiempo para desarrollarse.

un perfume cambia desde las notas de salida hasta las notas de fondo, por lo que conviene darle tiempo para desarrollarse. Ten en cuenta el clima: las temperaturas pueden influir en la percepción y duración de determinados aromas.

las temperaturas pueden influir en la percepción y duración de determinados aromas. Usa la astrología como inspiración: además del signo solar, quienes siguen esta disciplina pueden considerar la posición de Venus o su ascendente para explorar otros estilos de fragancias.

La astróloga Mizada Mohamed suele recordar en sus interpretaciones astrológicas que cada persona posee una combinación única de energías dentro de su carta natal. Esta mirada también permite entender que no existe una única fragancia obligatoria para cada signo, sino diferentes opciones que pueden conectar con la personalidad y los gustos individuales.