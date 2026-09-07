5 perfumes franceses que aportan elegancia y son tendencia en septiembre 2026

Los perfumes franceses que aportan elegancia y se perfilan como opciones destacadas para septiembre de 2026 proponen una identidad olfativa diferente. Estas fragancias poseen notas florales, amaderadas, especiadas y orientales que permiten encontrar una opción para distintos gustos.

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Francia ha ocupado históricamente un lugar central en el desarrollo de la perfumería moderna. En septiembre, cuando las preferencias olfativas pueden comenzar a inclinarse hacia composiciones más envolventes y sofisticadas, estas creaciones ofrecen alternativas que van desde la delicadeza de los aromas empolvados hasta la intensidad de las maderas y las especias.

¿Cuáles son los 5 perfumes franceses elegantes que son tendencia en septiembre de 2026?

L’Heure Bleue de Guerlain: creado en 1912 por Jacques Guerlain, es uno de los grandes clásicos de la perfumería francesa. Su carácter se construye alrededor de una combinación floral, empolvada y oriental que ha logrado mantenerse vigente durante generaciones. Entre sus notas destacan el anís y los cítricos en la salida, un corazón de clavel, neroli y flores, y un fondo de vainilla, benjuí, haba tonka y acordes empolvados. Es una fragancia para quienes buscan una elegancia clásica y una presencia sofisticada. Birdwatcher de Floraïku: esta casa de perfumería franco-japonesa se inspira en la poesía, la naturaleza y la cultura asiática para desarrollar sus composiciones. Birdwatcher presenta una construcción olfativa elegante y distintiva. Su propuesta se caracteriza por combinar almendra, sándalo y notas amaderadas, dando lugar a una fragancia cremosa y envolvente. La firma apuesta por estructuras minimalistas en las que unos pocos ingredientes seleccionados adquieren protagonismo. Audace Le Parfum de Rochas: la casa francesa Rochas ha presentado esta fragancia como una propuesta de personalidad intensa y femenina. Su pirámide olfativa combina pimienta rosa y frutos rojos en la salida, un corazón floral y un fondo cálido de vainilla, sándalo y almizcle, según la información difundida por la marca. Es una alternativa para quienes buscan un perfume contemporáneo con un carácter más atrevido. Lacoste Original Pour Femme Intense: esta versión ofrece una interpretación más intensa y envolvente dentro de la propuesta femenina de Lacoste. Su composición combina acordes florales y frutales con notas cálidas y amaderadas, construyendo un aroma versátil que puede adaptarse a diferentes momentos del día. La intensidad de la fórmula la convierte en una opción interesante para quienes buscan dejar una estela elegante sin recurrir necesariamente a los perfumes excesivamente dulces. French Oud de Jean Paul Gaultier: el oud se ha convertido en una de las materias primas más apreciadas dentro de la perfumería de alta gama por su carácter profundo y misterioso. En esta propuesta de Jean Paul Gaultier, el protagonismo recae sobre las notas de oud, especias, maderas y acordes cálidos, dando lugar a una composición intensa y sofisticada. Es una opción pensada para quienes prefieren fragancias con una personalidad marcada y una mayor presencia.

¿Por qué los perfumes franceses siguen siendo sinónimo de elegancia y sofisticación?

La reputación de Francia dentro de la industria del perfume está estrechamente relacionada con su historia, su tradición artesanal y el desarrollo de grandes casas perfumistas. La región de Grasse, por ejemplo, es reconocida internacionalmente por su estrecho vínculo con la producción de materias primas y la creación de fragancias.

Para elegir uno de estos perfumes en septiembre de 2026, los especialistas recomiendan prestar atención a algunos aspectos fundamentales:

