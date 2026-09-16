6 rincones de la casa que puedes ordenar cuando tienes poco tiempo

Ordenar la casa puede parecer una tarea que requiere mucho tiempo, pero algunos espacios necesitan apenas unos minutos para recuperar el orden. Identificar estos rincones permite avanzar de manera rápida sin tener que dedicar toda una jornada a la limpieza.

Caminos de la Vida | Programa 16 de septiembre 2026

Con pequeños cambios y una rutina sencilla, es posible mantener más organizados los lugares que suelen acumular objetos y desorden. Estas tareas también pueden convertirse en una forma práctica de aprovechar esos momentos libes del día.

¿Qué partes de la casa puedes ordenar rápidamente?

No todos los sectores de la casa requieren una limpieza profunda para verse más prolijos. Algunos puntos concretos pueden recibir atención durante unos minutos y generara un cambio visible en el ambiente.

Mesada de la cocina

Retirar bolsas, papeles, recibos y otros objetos que no deberían estar allí permite recuperar rápidamente el espacio. También puedes dejar a la vista únicamente los elementos que utilizas con mayor frecuencia.

Ducha

Revisar este sector ayuda a detectar envases vacíos o productos que ya no utilizas. Guardar los artículos que están fuera de lugar permite mantener la ducha más despejada y organizada.

Mesa ratona

Tazas, controles remotos, revistas y papeles suelen acumularse sobre esta superficie durante el día. Devolver cada objeto a su lugar permite despejarla en pocos minutos y recuperar el orden.

Maquillaje

Separar los cosméticos que utilizas diariamente de aquellos reservados para ocasiones especiales facilita la organización. Guardar cada producto en su espacio correspondiente también ayuda a evitar la acumulación.

Entrada

Las llaves, gafas, bolsos y zapatos pueden quedar dispersos en este sector después de llegar a casa. Guardarlos en lugares determinados permite mantener despejada una de las zonas más transitadas del hogar.

Zapatero

Una revisión rápida permite identificar los pares que ya no corresponden a la temporada o que no utilizas habitualmente. Retirarlos y dejar más accesible el calzado de uso frecuente facilita mantener este espacio ordenado.

¿Cómo mantener los pisos del hogar limpios?

Mantener los pisos limpios requiere incorporar algunos hábitos sencillos a la rutina diaria. Barrer o aspirar con frecuencia ayuda a retirar polvo, pelos y pequeñas partículas, mientras que una limpieza húmeda permite eliminar la suciedad adherida. También es recomendable actuar rápidamente ante derrames para evitar manchas y ventilar los ambientes después de limpiar. Utilizar productos adecuados para cada tipo de superficie contribuye a conservar su apariencia y evitar daños.