Selena Gomez reafirma las tendencias 2026 en los Golden Globes; uñas cortas y cabello estilo clásico bob

La edición 2026 de los Globos de Oro se llevó a cabo el pasado domingo 11 de enero y varias celebridades portaron sus mejores atuendos para la gran gala. Una de las personalidades más destacadas fue Selena Gomez, quien llegó acompañada de su esposo. La cantante lució un look impresionante e impecable que confirmó las tendencias de este año: uñas cortas y un clásico corte de cabello estilo bob.

Selena Gomez: Las uñas en tendencia en los Globos de Oro

En este año mucho se ha hablado de lo que seguirá siendo la moda ideal para las mujeres y Selena Gomez fue una de las famosas que mostró un look elegante y sobrio, demostrando que menos puede sumar más puntos en el outfit, eligiendo los accesorios ideales.

La intérprete de "Love you like a love song" optó por llevar un diseño de uñas increíble. Se trata de un estilo en corte recto y como único tono lució el negro, lo cual la hizo ver elegante y reluciente. El color negro nunca pasará de moda, pues combina con todo, es clásico y limpio.

¿Cómo pedir el corte de Selena Gomez en el salón de belleza?

La estrella de la música pop, la mayoría de las veces, ha lucido el cabello corto y es muy rara la vez que se le ha visto con un corte largo. Si quieres lucir un cabello radiante como Selena Gomez, es muy sencillo pedir su estilo en un salón de belleza; se llama "Fake bob" o también falso bob.

Este corte de cabello es ideal por dos cosas importantes: el estilo por sí solo es increíble, ya que no es necesario peinarlo; lo puedes lucir con un estilo desenfadado y lucirás hermosa.

Sin embargo, si tienes un evento especial, el cabello puede ser estilizado con productos para el cabello, sumando calor para tener un peinado perfecto. ¿Te animas a probar el estilo de Selena Gomez?