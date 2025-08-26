Gusano barrenador: Estos son los síntomas de la plaga peligrosa para los humanos

Hay una gran preocupación que se ha instalado en la sociedad ya que la salud de los mexicanos puede correr peligro. Esto se debe a la presencia del gusano barrenador que es conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax.

La plaga es devastadora ya que no solo afecta a los humanos sino también a los animales. Sin embargo, donde más se ve el impacto es en el ganado debido a que el gusano está muy presente en las áreas rurales y al entrar en contacto con heridas abiertas produce la contaminación.

¿Cómo se produce la infestación del gusano barrenador?

La infestación comienza cuando la mosca barrenadora coloca sus huevos en heridas abiertas, picaduras de insectos pero también en nariz o boca. Los huevos eclosionan en un tiempo de 12 a 24 horas y comienzan a salir las larvas que se alimentan del tejido vivo del huésped.

De esta manera las larvas van a ir creciendo y causando lesiones que son claramente visibles en la piel. Las heridas que ocasionan se caracterizan por la inflamación, enrojecimiento y secreción de pus. Además quienes la han padecido describen una sensación de movimiento bajo la piel.

🔵Ya suman 41 casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado en humanos



Los casos se registran en Chiapas, Campeche, Yucatán y Tabasco. De ellos, 2 pacientes permanecen hospitalizados. Hasta el momento, se registra una muerte que ocurrió en Campeche: @SSalud_mx pic.twitter.com/PK0sFTbHqa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025

¿Cuáles son los síntomas del gusano barrenador?

En cuanto a los síntomas más comunes, nos encontramos con los siguientes:



Lesión dolorosa con enrojecimiento e inflamación.

Secreción purulenta en la zona afectada.

Dolor intenso a medida que las larvas crecen.

Sensación de movimiento bajo la piel provocada por las larvas.

Debes prestar atención a esto debido a que el gusano puede ocasionar graves complicaciones sino se trata a tiempo. Ten en cuenta que si no recibes el tratamiento adecuado puede que experimentes necrosis del tejido y daño en órganos vitales.

Para prevenir el ataque de este gusano barrenador tienes que mantener las heridas limpias y protegidas. También debes utilizar repelentes de insectos y por supuesto ante una mínima sospecha acudir directamente al centro de salud más cercano.

