Qué significa que la pared de tu jardín aparezca de color verde, según expertos

Que la pared de tu jardín aparezca de color verde puede significar que la superficie permanece húmeda durante períodos prolongados, lo que favorece el desarrollo de algas, musgos u otros organismos. Aunque muchas personas relacionan estas manchas exclusivamente con la humedad que asciende desde el suelo, el origen también puede estar en el agua de lluvia que escurre desde un techo o una cubierta cercana.

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Cuando una pared exterior comienza a presentar vetas o franjas verdosas, es importante observar el recorrido de las manchas y revisar cómo se evacua el agua durante las tormentas. La ausencia de canaletas, desagües adecuados o encuentros impermeabilizados puede provocar que el agua recorra repetidamente la mampostería.

¿Por qué aparecen manchas verdes en las paredes exteriores del jardín?

El color verde que aparece en una pared puede estar relacionado con el crecimiento de organismos que encuentran condiciones favorables en una superficie húmeda, con poca exposición solar o un secado insuficiente. Las algas y los musgos pueden desarrollarse en materiales exteriores cuando existe una combinación de humedad, nutrientes ambientales y condiciones apropiadas de temperatura y luz.

La presencia de estas manchas no demuestra por sí sola que exista una filtración específica o que el agua esté subiendo desde los cimientos. Para identificar el origen, es necesario analizar la ubicación de la pared, el estado de los materiales y el recorrido del agua.

Estas son las causas que pueden favorecer la aparición del color verde:



Escurrimiento de agua desde un techo: cuando una cubierta no cuenta con canaletas, bajantes o desagües correctamente instalados, el agua puede caer o deslizarse sobre la pared durante las lluvias.

cuando una cubierta no cuenta con canaletas, bajantes o desagües correctamente instalados, el agua puede caer o deslizarse sobre la pared durante las lluvias. Secado insuficiente: una superficie que permanece húmeda durante muchas horas o que vuelve a mojarse antes de secarse por completo puede facilitar el crecimiento de algas y musgos.

una superficie que permanece húmeda durante muchas horas o que vuelve a mojarse antes de secarse por completo puede facilitar el crecimiento de algas y musgos. Poca radiación solar: las paredes ubicadas en zonas sombreadas o con escasa circulación de aire pueden tardar más tiempo en perder la humedad acumulada.

las paredes ubicadas en zonas sombreadas o con escasa circulación de aire pueden tardar más tiempo en perder la humedad acumulada. Deficiencias en la impermeabilización: las juntas, encuentros entre techo y pared, grietas o puntos deteriorados pueden permitir que el agua ingrese o se desplace por lugares no previstos.

las juntas, encuentros entre techo y pared, grietas o puntos deteriorados pueden permitir que el agua ingrese o se desplace por lugares no previstos. Acumulación de suciedad y materia orgánica: el polvo, las hojas y otros residuos pueden retener humedad y aportar condiciones favorables para el desarrollo biológico.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomiendan mantener en buenas condiciones los sistemas de desalojo de agua y revisar las zonas de la vivienda expuestas a precipitaciones, ya que la acumulación o conducción deficiente del agua puede favorecer deterioros en las construcciones.

¿Cómo saber si el color verde de la pared proviene del techo o de la humedad?

Una inspección visual puede ayudar a encontrar señales que orienten la revisión:



Franjas verticales bajo el techo: pueden indicar que el agua de lluvia se desliza directamente por la mampostería en lugar de evacuarse mediante un sistema de drenaje.

pueden indicar que el agua de lluvia se desliza directamente por la mampostería en lugar de evacuarse mediante un sistema de drenaje. Manchas alrededor de canaletas o bajantes: pueden aparecer cuando existen obstrucciones, pérdidas, uniones defectuosas o desbordamientos durante las tormentas.

pueden aparecer cuando existen obstrucciones, pérdidas, uniones defectuosas o desbordamientos durante las tormentas. Color verde concentrado en zonas de sombra: puede relacionarse con un secado más lento y con condiciones favorables para el crecimiento de algas o musgos.

puede relacionarse con un secado más lento y con condiciones favorables para el crecimiento de algas o musgos. Grietas y juntas deterioradas: pueden facilitar el ingreso de agua y requieren una revisión para determinar si afectan la impermeabilización de la pared.

pueden facilitar el ingreso de agua y requieren una revisión para determinar si afectan la impermeabilización de la pared. Humedad en la parte inferior: puede tener diferentes causas, entre ellas salpicaduras, drenaje deficiente del terreno o humedad ascendente. Es necesario evaluar la situación completa antes de atribuir el origen a los cimientos.

El Cenapred, organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, incluye entre las recomendaciones de mantenimiento de los inmuebles la revisión de techos, azoteas, bajantes y sistemas de desagüe para evitar acumulaciones de agua y filtraciones. Esta revisión es especialmente importante cuando las manchas reaparecen poco después de haber limpiado la pared.