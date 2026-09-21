El Feng Shui es una de las prácticas milenarias más antiguas que existe a nivel mundial, donde su origen se remonta en China y que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en filosofía de vida. Tiene como objetivo lograr la armonía, el bienestar y la tranquilidad en los espacios a través de la combinación de sus elementos y que el Chi pueda fluir libremente. En este caso, tiene un fuerte vínculo con las plantas, en donde cada una juega un rol clave y es por eso, que explicó el significado de tener una Planta Listón en la cocina.

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Para el Feng Shui, cada espacio de la casa tendrá su importancia, ya que el principal objetivo será atraer la abundancia y que prospere el bienestar dentro del interior de cada hogar, por lo que debemos asegurarnos que cada habitación esté bien ordenado. Es el caso de la cocina, lugar donde se preparan y cocinan los alimentos y que tiene que ser lo más agradable posible.

Siguiendo esta línea, debemos decir que la cocina para el Feng Shui representa la nutrición, la salud de la familia y la posibilidad de generar riqueza y al ser un espacio donde conviven elementos como el Fuego, el Agua y la Madera, gracias a la presencia de las plantas se podrá equilibrar estas fuerzas opuestas. Por eso, es que una de las más recomendadas es la Planta Listón y esto es lo que representa.

Qué significa tener una Planta Listón en la cocina, según el Feng Shui

La Planta Listón o Monedita pertenece a la familia de las suculentas y es una especie que el Feng Shui recomienda tener, ya que se caracteriza por tener hojas gruesas y suaves que simulan pequeñas piedras u óvalos que atraerán la calma, la estabilidad financiera y el equilibrio emocional en los momentos de convivencia familiar.

Características de la Planta Listón

Entre las características que tiene la Planta Listón es que para poder crecer dentro de la cocina, necesita de una serie de cuidados que son básicos, ya que al pertenecer a la familia de las suculentas no necesita de mucha agua, prefiere el sol o la semisombra en el exterior y requiere tierra con un buen drenaje.