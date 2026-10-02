Los 3 signos que recibirán una sorpresa en el amor entre el 2 y el 5 de octubre de 2026

Muchas personas han comenzado a vivir el mes de octubre con la mirada puesta en las predicciones de creencias como la Astrología, el Tarot y la Numerología, entre muchas otras. Esto se debe a que creen en la existencia de energías que impactan en sus vidas y pueden transformarlas.

Noticias Ciudad Juárez del 1 de octubre 2026

En el caso de la Astrología, es una creencia que estudia el comportamiento de los planetas, el Sol y la Luna, pero además interpreta sus energías y cómo estas influyen en la vida terrenal. Todo lo que se desprende de este trabajo es volcado en los doce signos del zodiaco en donde las personas están enmarcadas.

Astrología en octubre

En este décimo mes del 2026 la Astrología ha comenzado a dar a conocer predicciones relacionadas con temas como las finanzas, el amor, la suerte y la salud, entre otros. En todos los casos, precisa cómo las energías del universo impactarán en la vida de las personas, según su fecha de nacimiento.

El tonal de hoy es 10 Venado - Ma´tlaktli Masatl



Mantén la esperanza, se abrirán nuevas oportunidades.

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En este marco, el tránsito astrológico entre el 2 y el 5 de octubre marca un período de profunda reconfiguración emocional. Por lo tanto, la alineación entre los planetas personales y los nodos lunares activa dinámicas imprevistas en el ámbito afectivo, abriendo la puerta a encuentros inesperados, giros drásticos en parejas consolidadas y revelaciones de sentimientos que permanecían ocultos.

Los signos y una sorpresa en el amor

Tras lo señalado, la Astrología deja en claro que esta energía favorece la espontaneidad y quiebra la rutina, obligando a ciertos signos a salir de sus esquemas habituales. Es por eso que en sus predicciones precisa que durante estas cuatro jornadas, tres signos del zodiaco recibirán una sorpresa en el amor:

