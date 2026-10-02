Echaron tierra y estos son los Granjeros que se fueron directo a la tabla de nominados
Este jueves de Salvación los votos se dividieron, pero hubo una pareja que recibió más tierra
Este jueves de Salvación hubo un cambio en la dinámica de echar tierra. En esta ocasión los Granjeros tuvieron que votar por una pareja y no por solo una persona, lo que complicó la elección para algunos.
Al final fueron Manelyk y Kunno los que recibieron más votos y se fueron directo a la tabla de nominación, es decir que no pudieron competir en el reto de Salvación que esta vez ganaron la Bebeshita y Julio Camejo.
Será decisión de los ganadores a qué pareja sacan de la tabla de nominados y a quién ponen en su lugar el viernes de Traición.
Estas fueron las votaciones de cada uno de los Granjeros el jueves de Salvación del 1 de octubre
Durante la dinámica Kristal Silva explicó a los Granjeros que, aunque quisieran votar por solo uno de los nominados, al echarle tierra automáticamente afectaban a su pareja, aún así, estas fueron las elecciones de cada uno:
- Kevyn Contreras Bicolor echó tierra a Kunno y Mane, aseguró que era porque nadie más los iba a elegir y, además, tienen muchos fans que los van a apoyar.
- Mónica Escobedo echó tierra a Kenny y Fernando Lozada, dijo que su intención era que la rockera no tuviera que enfrentarse al reto de salvación y recordó que Fernando la nominó en dos ocasiones.
- Pablo Montero echó tierra a Azalia a pesar de que iba en equipo con Natalia Alcocer. La razón fue que en la gala de la Asamblea la negra hizo señalamientos sobre situaciones fuera de La Granja, incluso, le advirtió de una demanda por difamación. “Con tal de salirte con la tuya eres capaz de mentir, juzgar y levantar un falso", dijo el cantante.
- Pascal Nadaud votó por Azalia y Natalia, les dijo que era la decisión más difícil que había tenido que tomar en el juego porque no tiene nada contra ellas.
- Niurka echó tierra a Natalia Alcocer y, por ende a Azalia, le dijo que tenía que ser congruente con la elección que había hecho la noche anterior.
- Rafael Mercadante echó tierra a Manelyk y Kunno porque los considera un equipo muy fuerte y buscaba ayudar a Natalia.
- Pimpinela Escarlata echó tierra a Kunno y Manelyk, dijo que la humildad es la base de su éxito y que es muy diferente a Kunno.
- Ivonne Montero echó tierra a Manelyk y Kunno, aunque dijo que se llevó muy bien con Mane cuando estuvieron amarradas, recordó que Kunno le faltó al respeto y le pidió que piense en los demás y en las consecuencias de sus actos y palabras.
- Mono Osuna echó tierra a Bebeshita y Julio Camejo, dijo que tomó la decisión en ese momento porque no cree que la influencer en realidad esté interesada en Kevyn Bicolor.