Echaron tierra y estos son los Granjeros que se fueron directo a la tabla de nominados

Este jueves de Salvación hubo un cambio en la dinámica de echar tierra. En esta ocasión los Granjeros tuvieron que votar por una pareja y no por solo una persona, lo que complicó la elección para algunos.

Al final fueron Manelyk y Kunno los que recibieron más votos y se fueron directo a la tabla de nominación, es decir que no pudieron competir en el reto de Salvación que esta vez ganaron la Bebeshita y Julio Camejo.

Será decisión de los ganadores a qué pareja sacan de la tabla de nominados y a quién ponen en su lugar el viernes de Traición.

Kunno nuevamente es confrontado por Ivonne en Echar Tierra para que la pareja de no vayan al Juego de Salvación; Granjeros dan a conocer sus votos en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

Estas fueron las votaciones de cada uno de los Granjeros el jueves de Salvación del 1 de octubre

Durante la dinámica Kristal Silva explicó a los Granjeros que, aunque quisieran votar por solo uno de los nominados, al echarle tierra automáticamente afectaban a su pareja, aún así, estas fueron las elecciones de cada uno:

