5 ideas para reemplazar las cortinas de tu dormitorio por opciones aesthetic y vintage

Cuando quieres cambiar el estilo de tu dormitorio y no sabes por dónde empezar, tal vez debas mirar hacia las cortinas. Suelen ser uno de los puntos focales más importantes al momento de decorar un cuarto. Y si no sabes cómo reemplazarlas, aquí te compartimos 5 ideas con opciones aesthetic y vintage que te harán sentir bienvenido… y con verdaderas ganas de descansar.

Las cortinas clásicas permiten el paso de la luz tenue del sol durante el día y, por la noche, dejan entrar sutilmente el brillo de la luna. Según Architectural Digest, revista especializada en diseño de interiores, cada vez más personas buscan darle un estilo orgánico a sus hogares. Y este puede ser el primer paso si quieres sumarte a esta tendencia .

¿Cuales son las 5 ideas de cortinas aesthetic y vintage?

Cortinas de lino ligero (look natural y relajado): Son telas delgaditas, un poco arrugadas, en colores neutros como beige, blanco o arena . Dejan pasar la luz suave del sol, creando un ambiente tranquilo. Para hacerlas, compra paneles de lino y cuélgalos en una barra sencilla, de preferencia de madera. Déjalos caer hasta el piso (aunque “arrastren” un poquito) para que se vea más elegante y acogedor.

Reemplaza tus cortinas de dormitorio por opciones vintage.|(ESPECIAL/Pinterest)

Son telas delgaditas, . Dejan pasar la luz suave del sol, creando un ambiente tranquilo. Para hacerlas, compra paneles de lino y cuélgalos en una barra sencilla, de preferencia de madera. Déjalos caer hasta el piso (aunque “arrastren” un poquito) para que se vea más elegante y acogedor. Encaje o crochet (vibe romántica vintage) : Telas con diseños bordados o tejidos, como los que tenían las casas antiguas. La luz entra filtrada y crea sombras bonitas. Puedes colocarlas en una barra delgada o incluso con ganchitos . Puedes usarlas solas o combinarlas con una cortina más gruesa detrás si quieres más privacidad.

Cortinas con encaje.|Especial/Pinterest

: Telas con diseños bordados o tejidos, como los que tenían las casas antiguas. La luz entra filtrada y crea sombras bonitas. . Puedes usarlas solas o combinarlas con una cortina más gruesa detrás si quieres más privacidad. Persianas de bambú (toque cálido y natural) : Son como “tablitas” delgadas de madera o bambú que bajan y suben. Dan una sensación rústica pero muy estética. Se instalan arriba de la ventana (como una persiana normal) . Puedes dejarlas a media altura para que entre luz cálida. Si quieres más suavidad, combínalas con telas ligeras a los lados.

Cortinas vintage para dormitorio.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Son como “tablitas” delgadas de madera o bambú que bajan y suben. Dan una sensación rústica pero muy estética. . Puedes dejarlas a media altura para que entre luz cálida. Si quieres más suavidad, combínalas con telas ligeras a los lados. Telas tipo sábana vintage (estilo DIY y acogedor) : Puedes usar sábanas o telas con estampados florales o antiguos. Esto le da un aire único, como de casa de campo . Solo necesitas una barra y anillos o pinzas. Sujeta la tela como si fuera cortina. No tienen que quedar perfectas: lo “imperfecto” es parte del estilo vintage.

Cortinas vintage.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Puedes usar sábanas o telas con estampados florales o antiguos. . Solo necesitas una barra y anillos o pinzas. Sujeta la tela como si fuera cortina. No tienen que quedar perfectas: lo “imperfecto” es parte del estilo vintage. Paneles japoneses (minimalismo aesthetic): Son paneles rectos que se deslizan de lado a lado. Suelen ser lisos, en tonos claros, y hacen que el espacio se vea ordenado y moderno con toque elegante. Se instalan en rieles (como puertas corredizas). Solo deslizas los paneles para abrir o cerrar. Funcionan perfecto si buscas un dormitorio limpio y relajante.

Cortinas vintage para el dormitorio.|Especial/Pinterest

Lo que los expertos recomiendan es no usar telas pesadas ni demasiado oscuras, para que dejes pasar la luz natural en la habitación. Así lograrás un estilo más cálido, tranquilo y con aire aesthetic.