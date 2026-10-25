Cómo usar el eyeliner fosforescente para un estilo minimalista

El eyeliner es una parte importante del maquillaje ya que nos permite darles diferentes intensidades a los ojos. En este caso te vamos a contar cómo aplicar el color fosforescente o neón con un estilo minimalista.

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Lo importante en este caso es poder encontrar el equilibrio ya que el protagonista es el eyeliner y el rostro se mantiene limpio. Un trazo fino y preciso sobre la piel desnuda es la forma ideal de lograr un impacto de color eléctrico sin saturar tu look.

¿Cómo usar el eyeliner fosforescente?

Preparación de la piel y el párpado

El minimalismo requiere un lienzo impecable pero ligero. Debes mantener el rostro natural por lo que puedes usar una BB cream o base de cobertura ligera, un toque de corrector solo donde sea necesario y un labial neutro o gloss transparente.

En cuanto al párpado no debes aplicar sombras de colores con el objetivo de que el color fosforescente resalte y luzca limpio. Se debe colocar una prebase de sombras (primer) o un corrector claro bien difuminado y sellado. Esto potenciará la vibración del tono neón.

El eyeliner neón es un gran acierto.|Pinterest

Estilos de trazo minimalistas

En lugar de delineados gruesos o cargados, elige una de estas tres opciones estructurales y limpias:



Línea clásica ultra fina: Traza una línea muy delgada pegada a las pestañas superiores, terminando en una colita sutil hacia la ceja.

Delineado flotante sutil, Dibuja una línea flotante justo en la cuenca del ojo o una pequeña línea paralela desde la esquina externa hacia adentro.

Toque en el lagrimal, Aplica un punto o un pequeño "piquito" fosforescente únicamente en el lagrimal, dejando el resto del ojo limpio.

Técnicas de aplicación para un acabado limpio

Ten en cuenta que los delineadores de colores tienden a agrietarse si colocas demasiado producto. Lo que debes hacer es colocar una pasada fina, distribuye bien y, si necesitas más intensidad, aplica una segunda capa a toques suaves una vez seca la primera.

Corrección impecable: no deben haber imperfecciones porque se notan rápidamente. Con ayuda de un cotonete humedecido con agua micelar vas a poder perfilar y limpiar lo que no quedó bien.

El toque final: por último, tendrás que enmarcar la mirada con una buena capa de máscara de pestañas negra que se aplica desde la raíz. Así se crea un contraste que hará que el eyeliner resalte.