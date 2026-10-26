ÚLTIMA HORA: Azalia Ojeda “La Negra” es la séptima ELIMINADA de La Granja VIP, hoy domingo 25 de octubre, y tomará una decisión que afectará a TODOS los Granjeros

Es oficial, este 25 de octubre, domingo de Eliminación de La Granja VIP, Azalia Ojeda "La Negra" se convirtió en la séptima eliminada de la competencia, esto luego de que Manelyk, Rafa Mercadante, Kunno y Natalia Alcocer también estuvieran nominados. Sin embargo, pese que ya no es parte de La Granja VIP, antes de su salida tomó una decisión que forma parte de su “Legado” y tendrá un efecto enorme en la competencia.

¿Cuál es el “Legado” en La Granja VIP?

El famoso “Legado” de La Granja VIP consiste en que el Granjero o Granjera que queda eliminado de la competencia durante el Domingo de Gala deja a una persona nominada de forma directa; esta información se revela los días lunes durante el programa, el cuál inicia en punto de las 8: 30 pm a través de la señal de Azteca UNO. Por ejemplo cuando “La Coreañera” salió del reality dejó como legado su nominación a Manelyk y cuando María Karunna quedó como la segunda eliminada de La Granja VIP dejó nominada, nuevamente, a Manelyk. Por su parte, Pascal Nadaud, quién fue el quinto eliminado de la competencia, dejó nominado a Kevyn Contreras “Bicolor” y Pimpinela Escarlata, quién fue el sexto en quedar fuera, dejó como parte de su Legado, nominado a Fernando Lozada.

Este legado tiene un papel relevante dentro de la competencia ya que pone en riesgo a un Granjero o Granjera y cambia estrategias y formas de actuar de cada una de las personas que forman parte de la competencia.

La Granja VIP: ¿Cómo puedes salvar a uno de los nominados de la octava semana?

Hasta el momento se desconoce quiénes son los Granjeros nominados de la semana 8 de La Granja VIP, sin embargo el público tiene el poder de salvar a su Granjero favorito mediante su voto. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados en la semana 8 y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

Es muy importante que veas las Galas durante la semana para que sepas a partir de qué momento puedes emitir tu voto, ya que esa información se revelará en vivo. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que seas de las primeras personas en tener esta información al momento, tanto de la semana 8 como de las que resten del reality.

