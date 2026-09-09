Sótano funcional: 5 ideas clave para decorar y aprovechar un espacio con gran potencial

El sótano es un espacio con el que no todas las casas cuentan. Sin embargo, se trata de un ambiente muy importante a la hora de almacenar objetos y mantener el orden en el resto del hogar, pero también puede tener una gran funcionalidad.

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Esto es lo que dejan ver algunas recomendaciones esgrimidas por expertos en diseño de interiores. Es por eso que este artículo está enfocado en este espacio de la casa y las ideas que permiten darle una mejor utilidad.

¿Sótano funcional?

Lo primero que los expertos señalan es que un sótano funcional es totalmente posible y ofrece ventajas clave como la optimización del espacio sin expandir la huella de la propiedad, además de una excelente regulación térmica y acústica natural que favorece el ahorro energético.

#interiordesign #diseñodeinteriores #fyp #foryou ♬ sonido original - Ledy Bayona Interiorismo @ledybayonainteriorismo Un sótano con tres ambientes. Un solo espacio. Gimnasio. Hall de TV. Y una casa de muñecas tamaño real que vive debajo de las escaleras. La distribución fue diseñada para cumplir una petición de los clientes que querían un espacio para compartir en familia y que cada zona tuviera identidad propia sin perder fluidez. Funcionalidad, creatividad y diseño conviviendo en equilibrio. Un espacio original de desconexión que mezcla energía, descanso y juego. LB Interiorismo. Diseño que se vive. •••••• A basement with three environments. One single space. Gym. TV lounge. And a life-size dollhouse nestled under the stairs. The layout was designed to meet the clients’ request for a space to share as a family, where each area would have its own identity without losing flow. Functionality, creativity, and design working together in balance. An original space for disconnecting that blends energy, relaxation, and play. #design

Por otro lado, un sótano funcional ofrece una versatilidad única para albergar desde áreas sociales, estudios y gimnasios hasta zonas de almacenamiento o departamentos independientes. Por lo tanto, acondicionarlo le incrementa sensiblemente el valor de reventa al inmueble.

Ideas pare decorar un sótano

Si tenemos en cuenta lo señalado anteriormente, transformar un sótano en un ambiente habitable se convierte en una de las decisiones más inteligentes para ampliar los metros útiles de la casa. Aunque suele relegarse a depósito o zona de paso, con la iluminación, los materiales y la distribución adecuados, este nivel inferior puede convertirse en el refugio preferido de la vivienda y las siguientes ideas ayudan a lograrlo:

