Sótano funcional: 5 ideas clave para decorar y aprovechar un espacio con gran potencial
Cómo transformar un sótano. Descubre estas 5 ideas funcionales para aprovechar este espacio de la casa.
El sótano es un espacio con el que no todas las casas cuentan. Sin embargo, se trata de un ambiente muy importante a la hora de almacenar objetos y mantener el orden en el resto del hogar, pero también puede tener una gran funcionalidad.
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Esto es lo que dejan ver algunas recomendaciones esgrimidas por expertos en diseño de interiores. Es por eso que este artículo está enfocado en este espacio de la casa y las ideas que permiten darle una mejor utilidad.
¿Sótano funcional?
Lo primero que los expertos señalan es que un sótano funcional es totalmente posible y ofrece ventajas clave como la optimización del espacio sin expandir la huella de la propiedad, además de una excelente regulación térmica y acústica natural que favorece el ahorro energético.
@ledybayonainteriorismo Un sótano con tres ambientes. Un solo espacio. Gimnasio. Hall de TV. Y una casa de muñecas tamaño real que vive debajo de las escaleras. La distribución fue diseñada para cumplir una petición de los clientes que querían un espacio para compartir en familia y que cada zona tuviera identidad propia sin perder fluidez. Funcionalidad, creatividad y diseño conviviendo en equilibrio. Un espacio original de desconexión que mezcla energía, descanso y juego. LB Interiorismo. Diseño que se vive. •••••• A basement with three environments. One single space. Gym. TV lounge. And a life-size dollhouse nestled under the stairs. The layout was designed to meet the clients’ request for a space to share as a family, where each area would have its own identity without losing flow. Functionality, creativity, and design working together in balance. An original space for disconnecting that blends energy, relaxation, and play. #design #interiordesign #diseñodeinteriores #fyp #foryou ♬ sonido original - Ledy Bayona Interiorismo
Por otro lado, un sótano funcional ofrece una versatilidad única para albergar desde áreas sociales, estudios y gimnasios hasta zonas de almacenamiento o departamentos independientes. Por lo tanto, acondicionarlo le incrementa sensiblemente el valor de reventa al inmueble.
Ideas pare decorar un sótano
Si tenemos en cuenta lo señalado anteriormente, transformar un sótano en un ambiente habitable se convierte en una de las decisiones más inteligentes para ampliar los metros útiles de la casa. Aunque suele relegarse a depósito o zona de paso, con la iluminación, los materiales y la distribución adecuados, este nivel inferior puede convertirse en el refugio preferido de la vivienda y las siguientes ideas ayudan a lograrlo:
- Estrategia de iluminación por capas: Maximizar la luz natural con pozos de luz o tragaluces si la estructura lo permite. Compensar la falta de claridad con una combinación de luces LED empotradas en el techo, tiras indirectas en fosa para dar calidez y lámparas de pie o mesa para delimitar zonas.
- Control de humedad y revestimientos técnicos: Aplicar pintura e impermeabilizantes específicos para mampostería antes de decorar. Optar por suelos resistentes al desgaste y la humedad, como vinílicos de alta gama (SPC), porcelanatos con acabado de madera o microcemento.
- Mobiliario modular y hecho a medida: Aprovechar la menor altura de techos o rincones bajo la escalera mediante muebles integrados a lo largo de los muros. Los sofás modulares y las piezas multifuncionales permiten reconfigurar el salón según la ocasión sin recargar la vista.
- Paleta de colores y materiales cálidos: Pintar paredes y techos con tonos claros (blancos rotos, beige o grises suaves) para rebotar la luz y dar sensación de amplitud. Aportar calidez táctil e integrada mediante textiles naturales, panelados de madera clara y alfombras de gran formato.
- Zonificación sin tabiques: Mantener el concepto abierto para no restar metros visuales. Separar las distintas funciones (área de TV, zona de trabajo, gimnasio o barra de bebidas) utilizando alfombras, cambios en el revestimiento de las paredes o cerramientos acristalados tipo oficina.