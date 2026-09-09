Qué hacer con las cajas de LEGO: 5 ideas para utilizarlas de otra manera

Los fanáticos y coleccionistas de LEGO suelen tener una gran cantidad de cajas vacías en las que venían los diferentes productos que van comprando. Para que no las tires pues te traemos increíbles ideas para reutilizarlas.

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Aquí te vamos a dejar 5 ideas increíbles con las que puedes reutilizar las cajas de LEGO. Así vas a evitar tirarlas y por supuesto tener una colección más que personalizada.

¿Cómo reutilizar las cajas de LEGO?

Cuadros artísticos y decoración de pared

Las cajas de LEGO tienen unos diseños espectaculares como así también una alta calidad fotográfica. Lo que puedes hacer recortar la cara principal de tus sets favoritos y meterla en un portarretratos o marco de póster. Las puedes colgar en tu zona de juegos o de habitación para tener una pared temática personalizada.

Un collage o mural de coleccionista

En el caso de que tengas muchas cajas de diferentes tamaños, lo que puedes hacer es recortar los logotipos de LEGO, las minifiguras impresas y las partes más llamativas de los empaques. Estos recortes deben ser pegados en un lienzo grande o una base de cartón rígido con el objetivo de crear un collage único que resuma tu historia como constructor.

Esta idea es genial.|Pinterest

Fondos (Dioramas) para exhibir tus sets

Otra opción interesante es que si posees cajas grandes de líneas como Star Wars, Harry Potter o Marvel que incluyen paisajes impresos muy detallados, recortar los laterales y dejar el fondo intacto. La caja puede ser el telón de fondo para tus repisas. Tienes que colocar el set armado justo delante de su propia imagen de fondo le dará un nivel de profundidad increíble a tu colección.

Clasificadores planos para piezas o manuales

Abre cajas con ayuda de un cúter por los bordes pegados para aplanarlas completamente. Como quedan lisas puedes usar la parte interior de cartón limpio como una excelente alfombrilla de trabajo. También puedes doblar las caras de las cajas para crear carpetas artísticas donde archivar los manuales de instrucciones impresos y mantenerlos a salvo de la humedad.

Almacenamiento organizado "Caja dentro de caja"

Por último, tenemos esta idea en el que tienes que aplicar el método de la "matrushka": guarda las cajas más pequeñas dentro de las más grandes. Así vas a usar las cajas exteriores de sets masivos como discretos baúles de almacenamiento para guardar tus bolsas de piezas sueltas, cables o repuestos, protegiendo todo en un solo lugar.