Jaime Maussan presenta oficialmente el BELIWEEN de Belinda con temática extraterrestre

El Beliween es uno de los eventos de Belinda más esperados del año gracias a su originalidad, disfraces e invitados especiales. Cada año, la princesa del pop se encarga de dar una temática para que sus invitados se acoplen al festejo y en esta ocasión, el reconocido Jaime Maussan fue el vocero oficial para informar que el tema se trata de Extraterrestres, lo cual dejó a todos los internautas sorprendidos y ya se encuentran a la espera de más información.

Te puede interesar: 9 plantillas de catrinas para imprimir y celebrar el Día de Muertos: en blanco y negro y a color

¿Qué es y cómo nació el Beliween, la fiesta de Belinda?

Esta es la tercera edición del Beliween y el evento nació del amor y la pasión de Belinda por la temporada de Halloween, ya que ella es una de las artistas que más pone empeño en su disfraz de cada año, es por eso que en 2024 organizó la primera fiesta en la que se disfrazó de Lucy Westenra dejando a todos sorprendidos. El segundo año no quiso quedarse atrás y volvió a romper todos los estándares y se disfrazó de Greta Gremlin con su propio toque y estilo.

El Beliween recibe a muchos famosos, amigos cercanos de Belinda, como Karol Sevilla, Majo Aguilar, Bárbara de Regil, entre otros; sin embargo, en esta ocasión los fanáticos esperan ver a Danna Paola entre los asistentes, pues en los últimos años, las intérpretes de pop han entablado una fuerte amistad.

¿Qué papel jugará Jaime Maussan en el Beliween?

Este día se dio a conocer que Jaime Maussan forma parte importante del Beliween 2026, pues él es uno de los famosos que ha dado a conocer el tema sobre los extraterrestre y más allá de que sea el presentador oficial de este año, se espera que el periodista asista al evento y no solo eso, sino que sea parte fundamental del festejo y por qué no, que tenga alguna presentación donde hable su experiencia como investigador de ovnis y extraterrestres. La fecha tentativa del Beliween es el 31 de octubre, pero aún no está nada confirmado, así que sigue atento y no te pierdas de los detalles.