Tablas de multiplicar de Bely y Beto: 5 ideas para aprender de manera divertida y creativa

Si quieres que tus hijos comiencen a aprender las tablas de multiplicar de una manera entretenida pues te tenemos unas ideas super fáciles y creativas. Con ayuda de Bely y Beto todo será divertido.

Las tablas de multiplicar pueden ser una aventura divertidísima si las unes con la magia del "Show de Bely y Beto". Aprovechar los personajes favoritos de los niños transforma la memorización en un juego lleno de color, música y emoción.

¿Cómo hacer tablas de multiplicar de Bely y Beto?

Aquí tienes 5 ideas creativas y dinámicas para dominar las tablas al estilo de este querido dúo:

1. El Micrófono Aventurero de Bely

A Bely le encanta cantar y animar a todos. Convierte el repaso en un concierto interactivo.

El juego: Consigue un micrófono de juguete (o haz uno con cartón).

La dinámica: Tú actúas como Bely presentando el show y dices: "¡Y con ustedes, las multiplicaciones de Beto! ¿Cuánto es 3 por 4?".

microfono canciones

El reto: Tu hijo debe responder cantando con su mejor voz de Beto o de Miguelito para ganarse los aplausos del público.

2. El "Baile del Cabeceo" Matemático

Aprovecha las canciones rítmicas del show para activar el cuerpo mientras el cerebro procesa los números.

El juego: Pon de fondo tus canciones favoritas de Bely y Beto (como "El Baile del Pepo" o "Vampiro Corrientazo").

La dinámica: Inventen un paso de baile para las tablas. Por ejemplo, aplaudir el número de veces del primer factor y saltar el resultado.

El reto: Decir la tabla completa al ritmo de la música sin perder el paso ni equivocarse en el número.

3. Tapas de Botella con los Personajes

Una manualidad sencilla que se convierte en un juego visual y táctil muy efectivo.

El juego: Junta tapas de botellas plásticas. Pega en unas la cara de Beto con una multiplicación (ej. 5 × 6) y en otras la cara de Bely con los resultados (ej. 30).

La dinámica: Revuelve todas las tapas sobre la mesa boca arriba.

El reto: El niño debe emparejar a Beto con la Bely correcta lo más rápido posible. ¡Puedes usar un cronómetro para romper récords!

4. Búsqueda del Tesoro con Conejo Mala Pata

El travieso Conejo Mala Pata ha escondido los resultados de las tablas por toda la casa y hay que rescatarlos.

El juego: Escribe multiplicaciones en tarjetas y esconde los números de las respuestas en diferentes habitaciones.

La dinámica: Dale una tarjeta al niño (ej. 4 × 7). Él tendrá que correr a buscar el número correcto (28) que está escondido.

El reto: Encontrar todas las respuestas antes de que se acabe el tiempo de una canción del show.

5. El Tablero de Puntos de Miguelito y Kelly

Un sistema visual que premia la constancia y motiva a seguir aprendiendo todos los días.

El juego: Dibuja un póster con el camino a la "Gran Fiesta de Bely y Beto". Divide el camino en casillas, cada una representando una tabla (del 1 al 10).

La dinámica: Cada vez que se domine una tabla por completo, el niño puede pegar una calcomanía de Miguelito, Kelly o Pepo en esa casilla.

El reto: Completar todo el camino para ganar una "recompensa oficial" del show, como ver su video favorito o una tarde de juegos temáticos.