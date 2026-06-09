Tablas de multiplicar de Roblox: 5 ideas para aprender con la plataforma de videojuegos de moda entre los niños

Existe un entorno digital que ha captado la atención de millones de niños a nivel global, cambiando la industria del entretenimiento y la percepción que tenemos de los videojuegos. Aunque no lo creas, este interés también puede ser didáctico. Por ejemplo, a continuación te compartiremos algunas ideas de tablas de multiplicar de Roblox que están disponibles para descargar de manera gratuita.

Las siguientes plantillas se pueden imprimir sin costo en diferentes formatos, para que los niños de primaria las aprovechen y aprendan multiplicaciones básicas.

5 ideas de tablas de multiplicar de Roblox

1. En tarjetas uniformes

Arrancamos nuestro listado con una plantilla de tablas de multiplicar en tarjetas, cada una con un mismo diseño de personaje, además de una atractiva portada; las tablas van del 2 al 9 y en cada una se llega hasta el 12. Esta idea puede aplicarse para crear un llavero plastificado que el niño lleve a todos lados; también puede hacerse a manera de estampas y pegarse en cuadernos.

2. Con personajes femeninos

Aquí tenemos otra plantilla de tarjetas uniformes, pero esta vez con diseños de personajes femeninos de Roblox. Esta idea en fondo rosa va del 2 al 9 y cada tabla llega hasta el número 12.

3. Con fondo uniforme

En este diseño, la misma imagen con personajes de Roblox se usó como fondo para todas las tarjetas. Ahí mismo, a través de la plataforma Pinterest, puedes acceder a un link para descargar la plantilla en alta calidad. La plantilla van del 1 al 12 y también incluye una tarjeta de práctica.

4. Tablas de multiplicar de Roblox con fondo espacial

Además de imprimirse las tarjetas de manera individual, una buena idea para tus tablas de multiplicar de Roblox consiste en armar un cartel con el diseño que más te gusta, el cual se puede pegar en la pared o incluso se puede imprimir en hojas que vayan dentro de una carpeta.

5. Tablas resumidas

Para finalizar nuestro listado tenemos un diseño bastante fuera de lo común que presenta las tablas de multiplicar resumidas, pues en esta plantilla se van omitiendo los resultados que se repiten (es lo mismo 2x3 que 3x2, por ejemplo).