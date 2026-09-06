5 ideas para decorar tus colores de Paw Patrol para este regreso a clases

Es oficial, el regreso a clases ha iniciado y con ello la emoción por la decoración de útiles escolares, es por eso que en esta ocasión te decimos una de las maneras más divertidas para decorar los colores de los niños y niñas inspiradas en una de las series animadas que todos los pequeños están amando en este momento; así es, hablamos de Paw Patrol.

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Paw Patrol: Ideas para decorar los colores de los niños este regreso a clases 2026

Una de las mejores técnicas para que los pequeños no pierdan sus colores dentro del salón de clases es personalizarlos, esto se puede lograr a través de ideas muy sencillas realizadas con materiales fáciles de conseguir, es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 ideas fáciles y creativas para decorar los colores.

Paw Patrol: Colores con figuras de goma de las figuras

Esta idea consiste en colocar pequeñas figuras de goma de los divertidos caninos en los colores en la parte superior. Puedes añadir pompones de colores y brillos. De igual forma esta idea la puedes implementar en plumas o lápices ya que le darán un gran estilo de los útiles escolares.

Paw Patrol: Colores con colgantes personalizados

Esta idea consiste en colocar colgantes con las letras del estudiante al que pertenezcan los colores. Además de esto deberás colocar figuras de plástico o goma de los personajes de la caricatura en la parte superior. Haz que el colgante combine con los tonos del personaje que elijas.

Paw Patrol: Colores con etiquetas impresas

Esta idea, como su nombre lo dice, consiste en imprimir etiquetas de tus personajes favoritos de Paw Patrol y forrar los colores, pueden ser huellas, algunos caninos o lo que más prefieras. Recuerda que tienes toda la libertad para elegir los tonos que más prefieras. Puedes incluso colocar el nombre del alumno en cada color para reconocer los útiles escolares.

Paw Patrol: Colores con figuras de plástico y pedrería

Esta idea es una de las más divertidas ya que consiste en colocar figuras de plástico de los caninos en cada color, lápiz o pluma en la parte superior. Sin embargo, en la parte inferior deberán haber pequeñas perlas, mismas que se pueden adaptar a los tonos de cada personaje.

Paw Patrol: Colores con figuras de fomi

Esta idea es muy creativa y original, consiste en hacer figuras de fomi de los personajes (solo sus cabezas) y estas las colocarás en la parte superior de cada color, lápiz o pluma. Puedes decorar con otros materiales como diamantina y pedrería ya que la imaginación no tiene límites.