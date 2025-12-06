Receta fácil y económica para hacer dulce de tejocote en estas fiestas decembrinas

El tejocote es una fruta típica originaria de México, tiene un sabor particular por lo cual es la favorita de algunos, pero de otros no tanto. Sin embargo, es un hecho que además de ser alta en vitaminas, esta fruta “le da sabor” al ponche y a cualquier postre. Por otro lado, esta fruta en crudo es muy dura, sin embargo si se cocina en agua caliente se ablanda y suelta un sabor delicioso.

Así que te presentamos una receta fácil y sencilla para llevar a cabo en estas fiestas decembrinas y poder aportar un postre a tus reuniones.

¿Qué ingredientes se necesitan?

Para esta receta necesitarás: medio kilogramo de tejocote, los cuales puedes adquirir en cualquier mercado o puesto de frutas, una taza y media de azúcar; o bien, piloncillo a tu consideración, dos ramas de canela, una cucharada de esencia de vainilla y 1 litro de agua.

¿Cuál es el procedimiento?

En agua hirviendo pon los tejocotes previamente lavados, mantenlos ahí por cinco minutos, posterior a eso pasa la fruta a un recipiente con agua fría y verás como se arruga la cáscara, deberás comenzar a pelarlos.

En otra olla pondrás dos litros de agua, la canela, vainilla y azúcar. Colocaras los tejocotes pelados y cocinaras por 50 minutos aproximadamente a fuego medio, es importante que no dejes de mover el agua. Cuando ese tiempo termine deberás esperar aproximadamente unas 3 horas para que los sabores se integren y el sabor esté delicioso. Pasado el tiempo podrás servir en un recipiente y disfrutar.

Hacer esta receta en compañia definitivamente es parte de los planes navideños de esta época que sí o sí debes realizar, no solo por comer sino por disfrutar de este bello momento en familia. Además es una gran opción para llevar a posadas o fiestas decembrinas. Por un lado disfrutan el momento y por otro gozan de un rico postre popular de nuestro país.