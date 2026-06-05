Cómo teñir tus canas con tintes naturales para no maltratar el cabello

Las canas están siendo cada vez más utilizadas como complemento del look, pero todavía hay mujeres que prefieren ocultarlas. Es por esto que la opción es teñirlas ya sea con productos comerciales o alternativas naturales.

Ideas de peinados futboleros: Colores patrios, mariposas, balones y más

Una de las fórmulas que ha surgido es la de un tinte casero de té negro combinado con aceite de coco que ayuda a tu cabello. Las canas aparecen cuando la actividad de las células encargadas de producir melanina se ve reducida. Este tinte no restaura la melanina, pero aplica un pigmento superficial que tiñe el cabello y lo presenta de manera visualmente más oscura.

Ante esto es que es una buena alternativa temporal y no invasiva, pero debes tener en cuenta que no logra cubrir de manera completa las canas muy blancas y requieren una reaplicación regular.

¿Cómo teñir las canas con este tinte?

Este tinte casero es recomendable porque:

Menos agresivo para el cuero cabelludo: no tiene amoníaco y peróxidos, se disminuye la probabilidad de resequedad.

Acción hidratante si se asocia con aceite de coco, el cual proporciona nutrientes esenciales.

Efecto antioxidante del té negro, que puede contribuir a mejorar la textura capilar.

Para elaborarlo necesitas:



2 tazas de agua (aproximadamente 480 ml)

3-4 bolsas de té negro (o 3-4 cucharadas de té a granel)

1-2 cucharadas de aceite de coco (virgen, en estado sólido a temperatura ambiente)

Opcional: 1 cucharada de vinagre de manzana para fijar el color (usar con precaución)

Las canas salen por un montón de razones, no solo por la alimentación.|(ESPECIAL/Canva)

Preparación

Tienes que hervir el agua. Retirar del fuego y añadir las bolsas de té. Dejar reposar 45-60 minutos para obtener una infusión concentrada.

Vas a colar el líquido y dejar que se temple. En el caso que utilices aceite de coco en estado sólido, debes derretirlo ligeramente y mezclarlo bien con la infusión.

Aplicación