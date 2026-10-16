Cómo usar un lip liner café para aumentar el volumen de tus labios de forma natural

Uno de los tips más útiles y por ello más buscados es el cómo hacer para que los labios luzcan con mayor volumen y es importante que sepas que esto es posible usando un lip liner (delineador de labios) color café que sea 1 o máximo 2 tonos más profundos que el de tus labios o incluso un subtono que vaya con tu piel, el cuál te dará resultados naturales así como duraderos.

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Por ello te compartiremos algunos pasos que puedes seguir fácilmente desde tu hogar para que de manera rápida y sencilla consigas unos labios visiblemente más grandes, y carnosos sin usar mucho maquillaje.

¿Cómo hacer que mis labios se vean más grandes usando delineador?

Una vez que ha quedado claro que es necesario utilizar un delineador de color café y uno o dos tonos más profundo que el de tu tono natural, deberás de seguir los siguientes pasos:

