Cómo usar un lip liner café para aumentar el volumen de tus labios de forma natural
¡Sigue estos pasos para hacer que tus labios luzcan con mayor carnosidad usando lip liner café!
Uno de los tips más útiles y por ello más buscados es el cómo hacer para que los labios luzcan con mayor volumen y es importante que sepas que esto es posible usando un lip liner (delineador de labios) color café que sea 1 o máximo 2 tonos más profundos que el de tus labios o incluso un subtono que vaya con tu piel, el cuál te dará resultados naturales así como duraderos.
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Por ello te compartiremos algunos pasos que puedes seguir fácilmente desde tu hogar para que de manera rápida y sencilla consigas unos labios visiblemente más grandes, y carnosos sin usar mucho maquillaje.
¿Cómo hacer que mis labios se vean más grandes usando delineador?
Una vez que ha quedado claro que es necesario utilizar un delineador de color café y uno o dos tonos más profundo que el de tu tono natural, deberás de seguir los siguientes pasos:
- Exfoliar los labios: Prepara tus labios para que estén listos para ser maquillados, como removiendo pequeñas imperfecciones e hidratalos de manera ligera para que no luzcan grasosos.
- Marca el arco de Cupido: Es importante que comiences desde el centro del labio superior y rebasa un poco más de la línea natural de este solo en la curva del arco volviendo al arco real de tus labios en las comisuras, esto ayudará a que la parte del centro luzca con maor volumen.
- Delinea el labio inferior: Aplica el lip liner únicamente en la parte central inferior siguiendo tu línea natural hacia los lados justo como con el arco de Cupido.
- Difumina los bordes: Con una brocha pequeña o con la yema de tus dedos difumina el paso del maquillaje café hacia el centro de tus labios para hacer más ligera la carga de maquillaje.
- Rellena los labios: Usa un tono claro o nude para rellenar para que contraste y que este de una dimensión más grande a tus labios.
- Gloss: Un punto importante es usar gloss, pues así se generará un efecto voluminizador para reflejar la luz y generar un efecto que le de más carnosidad.