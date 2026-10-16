7 imágenes de uñas de temporada de otoño que puedes usar como inspiración: son hermosas
Si estás buscando opciones para renovar tu manicure, estos diseños de uñas te encantarán para el otoño 2026 y puedes llevar las imágenes al salón de belleza.
Con la llegada del otoño 2026, también van renovándose las tendencias de belleza que están causando sensación en las imágenes virales de redes sociales. Y en el caso de los diseños de uñas, empiezan a usarse las tonalidades cálidas que quedan perfecto con los looks de la temporada, ya sea en estructuras largas o cortas; minimalistas o muy llamativas.
Uñas para otoño 2026: 7 imágenes con los diseños más bonitos para manos sofisticadas
- Manicure color chocolate con acabado brillante. El marrón es uno de los colores representativos de la temporada y también el estilo de "uñas chocolate" es una de las mejores alternativas para un "nail art" ganador. El secreto está en que las aplicaciones sean uniformes con una capa de esmalte brillante para dar luminosidad y prolongar la duración.
Uñas con ojo de gato en color ámbar. Para nadie es un secreto que el auge de las "cat eye nails" no se ha terminado y sigue siendo una alternativa infalible para lucir manos preciosas todos los días. Para fusionar con las tonalidades que inundan los paisajes en esta temporada otoñal, elige un esmalte de color ámbar o anaranjado, que además hará que tu piel se vea cálida.
- Manicure carey con efecto translúcido. En definitiva, uno de los diseños de uñas más favorecedores para el otoño 2026, son los de efecto carey, que fusionan las tonalidades de la estación. Y para darle un toque original sin alterar el concepto, están las versiones translúcidas que afinan los dedos.
Uñas verde olivo minimalistas. Si prefieres los manicures discretos y que puedas usar en cualquier ocasión, entonces las uñas en color verde olivo te encantarán porque se ven elegantes. Estos esmaltes quedan muy bien en siluetas cortas y bien delineadas.
- Manicura francesa en tono borgoña. Cuando se trata de diseños de uñas que les favorecen a todas y no pasan de moda, la punta francesa nunca falla. Y para que quede acorde con la temporada de otoño 2026, lleva como inspiración las imágenes de barnices borgoña, para que tu "nail artist" transforme este clásico.
Uñas estilo vitral con colores otoñales. Si quieres probar con estilos más llamativos y que muy pocas se arriesgan a usar, el manicure con efecto vitral se ve espectacular. Consiste en patrones de cuadros con tonalidades representativas de la temporada, como el naranja, marrón o el verde olivo. No olvides llevar imágenes de referencia a tu próxima cita en el salón de belleza para que los resultados sean justo lo qu esperas.
- Manicure bronce con efecto metalizado. El brillo nunca es suficiente para un diseño de uñas espectacular y que combine con cualquier atuendo otoñal. Para muestra, el manicure de efecto metalizado que aporta una luminosidad increíble a las manos y que con un esmalte bronce crea una apariencia de sofisticación inigualable.