7 imágenes de uñas de temporada de otoño que puedes usar como inspiración: son hermosas

Con la llegada del otoño 2026, también van renovándose las tendencias de belleza que están causando sensación en las imágenes virales de redes sociales. Y en el caso de los diseños de uñas, empiezan a usarse las tonalidades cálidas que quedan perfecto con los looks de la temporada, ya sea en estructuras largas o cortas; minimalistas o muy llamativas.

Uñas para otoño 2026: 7 imágenes con los diseños más bonitos para manos sofisticadas