No gastes dinero en squishies: así puedes hacer tus propios juguetes blanditos en casa

Los squishies son juguetes blanditos que se pueden apretar con las manos y que recuperan su forma lentamente o de manera inmediata, según el material con el que estén fabricados. Para hacer una versión casera sin gastar dinero, puedes reutilizar una esponja limpia y suave, recortarla con la forma que prefieras y cubrirla con una tela fina.

Exclusiva: Alex Fernández celebra el embarazo de su hermana Camila y habla sobre sus propios deseos de expandir la familia

Otra opción es confeccionar figuras rellenas con retazos de tela y guata, siempre que queden bien cerradas. Estas manualidades permiten personalizar los juguetes blandos con formas de frutas, animales, corazones o personajes imaginarios.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las versiones hechas en casa no necesariamente tendrán la misma textura ni el efecto de recuperación lenta de los squishies comerciales. Además, si van a utilizarlas niños pequeños, hay que elegir materiales seguros y evitar piezas que puedan desprenderse.

¿Cómo hacer squishies caseros con materiales fáciles de conseguir?

Una alternativa sencilla es fabricar una figura blanda con una esponja nueva y limpia. Para realizarla, necesitarás tijeras, un marcador y, si quieres decorarla, retazos de tela o pintura apta para el material.



Elige la forma: dibuja sobre la esponja una figura simple, como una estrella, un corazón o una fruta. Recorta la esponja: sigue el contorno con tijeras y redondea las puntas para evitar bordes irregulares. Si el material es difícil de cortar, pide ayuda a una persona adulta. Personaliza el diseño: utiliza una tela fina para envolver la figura o dibuja detalles con productos compatibles con la esponja y completamente secos antes de usarla. Comprueba su resistencia: aprieta el juguete varias veces y revisa que no se desprendan trozos, adornos ni restos de pintura.

También puedes hacer una versión cosida con tela suave y relleno de guata. En este caso, dibuja dos siluetas iguales, cóselas dejando una abertura, introduce el relleno y cierra la costura firmemente.

¿Qué materiales debes evitar al fabricar squishies para niños?

Aunque estas manualidades parecen inofensivas, algunos materiales pueden representar riesgos, especialmente para niños pequeños.



Piezas pequeñas: evita botones, cuentas, ojos plásticos y adornos que puedan desprenderse y provocar atragantamiento.

evita botones, cuentas, ojos plásticos y adornos que puedan desprenderse y provocar atragantamiento. Pegamentos y pinturas inadecuados: no utilices productos industriales, disolventes, adhesivos instantáneos ni pinturas sin indicaciones de seguridad para el uso previsto.

no utilices productos industriales, disolventes, adhesivos instantáneos ni pinturas sin indicaciones de seguridad para el uso previsto. Espumas desconocidas: no reutilices esponjas deterioradas, espumas que se deshagan o materiales de composición desconocida.

no reutilices esponjas deterioradas, espumas que se deshagan o materiales de composición desconocida. Rellenos sueltos: evita bolitas, perlas de gel y otros componentes pequeños que puedan salir si el juguete se rompe.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) advierte sobre los riesgos de asfixia asociados a piezas pequeñas en juguetes infantiles. Por eso, los squishies caseros no deben ofrecerse a menores de 3 años y deben supervisarse durante su uso cuando corresponda.

Con materiales simples y una revisión cuidadosa, puedes crear juguetes blanditos personalizados. La clave es priorizar la seguridad por encima de la decoración y no utilizar la manualidad como juguete infantil si no puedes garantizar que sus materiales y su construcción sean adecuados.