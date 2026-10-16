Julio Camejo entregaba toallas en un hotel hasta que conoció a Thalía: así cambió su vida antes de La Granja VIP

Julio Camejo tiene una extensa trayectoria en la televisión mexicana, pero su camino hacia la fama estuvo lleno de obstáculos. Antes de participar en La Granja VIP, el cubano realizó distintos trabajos para mantenerse mientras buscaba una oportunidad dentro del espectáculo. Su historia incluye hoteles, jornadas de madrugada y un encuentro que terminó marcando su carrera.

Aunque muchos lo conocen por sus personajes en las telenovelas y sus participaciones en realities, hubo una época en la que trabajaba lejos de las cámaras. En ese recorrido apareció Thalía, quien le abrió las puertas de su equipo y se convirtió en una figura importante para su crecimiento artístico.

Julio Camejo trabajó como toallero en hoteles de Cancún

Tras instalarse en Cancún, Julio Camejo tuvo que buscar distintas formas de generar ingresos. Durante aquella etapa limpiaba albercas por las noches y trabajaba como toallero en hoteles, mientras intentaba encontrar un espacio para desarrollar su talento. También llegó a desempeñarse como albañil antes de consolidarse en el entretenimiento.

Julio Camejo VLA

Sin embargo, el cubano ya contaba con preparación artística. Había estudiado en la Escuela Nacional de Arte de Cuba y se había formado en disciplinas como ballet, danza moderna, música y acrobacia. Esa combinación de habilidades sería importante para las oportunidades que llegaron después.

Julio Camejo conoció a Thalía en una audición y no la reconoció

El encuentro con Thalía ocurrió durante una audición para bailarines. Según el relato recuperado de su entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Camejo ensayó una coreografía con la cantante sin reconocerla en un primer momento. Fue durante el casting cuando descubrió con quién había estado practicando.

Su desempeño le permitió incorporarse al equipo de la intérprete de Amor a la mexicana. El actor recordó esa experiencia con agradecimiento y destacó el apoyo que recibió durante el tiempo que trabajaron juntos.

“Trabajé un par de años, es una gran persona, en realidad me ayudó mucho”, expresó Camejo sobre aquella etapa. Su incorporación le permitió desarrollar su carrera sobre los escenarios junto a una de las figuras más conocidas del espectáculo mexicano.

Thalia

Thalía lo apoyó para acercarse a las telenovelas

Durante una conversación dentro de La Granja VIP, Camejo volvió a recordar la ayuda de Thalía. En el 24/7, contó que la cantante lo apoyó para participar en Rosalinda, producción que ella protagonizó.

El cubano continuó preparándose en el Centro de Educación Artística de Televisa. Para sostener sus estudios, combinaba las clases con funciones de teatro y trabajo como bartender: terminaba de madrugada, dormía unas horas y regresaba a estudiar.

Con el tiempo llegaron nuevas oportunidades. Entre ellas apareció Douglas, su personaje en Clase 406, uno de los que recuerda con mayor cariño por lo difícil que resultó conseguirlo. Así fue construyendo la trayectoria que, años después, lo llevaría a participar en La Granja VIP.