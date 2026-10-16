Los colores de cortinas que transforman el salón y el comedor en espacios más armoniosos y elegantes

Los colores de cortinas que pueden transformar el salón y el comedor en espacios más armoniosos y elegantes son el blanco roto, el beige, el greige, el verde salvia y el azul grisáceo. Estas tonalidades aportan serenidad, combinan con distintos estilos decorativos y ayudan a crear una continuidad visual entre los ambientes.

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Además de proteger la intimidad y regular la entrada de luz, las cortinas tienen un peso importante en la percepción de una habitación. Su color puede hacer que un ambiente parezca más luminoso, cálido o sofisticado.

¿Qué colores de cortinas son tendencia en 2026 para un salón y un comedor elegantes?

La clave está en seleccionar una tonalidad que acompañe la decoración existente en el hogar y genere una sensación de equilibrio. Estas opciones permiten renovar los espacios sin recurrir a cambios drásticos.



Blanco roto: aporta luminosidad sin la frialdad que puede transmitir un blanco muy intenso. Es una alternativa versátil para salones pequeños, muebles de madera clara y decoraciones contemporáneas.

aporta luminosidad sin la frialdad que puede transmitir un blanco muy intenso. Es una alternativa versátil para salones pequeños, muebles de madera clara y decoraciones contemporáneas. Beige y arena: crean una atmósfera cálida y acogedora. Combinan especialmente bien con fibras naturales, tapicerías claras, madera y detalles en tonos tierra.

crean una atmósfera cálida y acogedora. Combinan especialmente bien con fibras naturales, tapicerías claras, madera y detalles en tonos tierra. Greige: esta mezcla visual entre gris y beige ofrece una apariencia sobria y actual. Funciona en interiores modernos y permite integrar muebles de diferentes tonalidades.

esta mezcla visual entre gris y beige ofrece una apariencia sobria y actual. Funciona en interiores modernos y permite integrar muebles de diferentes tonalidades. Verde salvia: introduce una referencia natural sin resultar demasiado llamativa. Puede combinarse con paredes blancas, mobiliario de madera y accesorios de cerámica.

introduce una referencia natural sin resultar demasiado llamativa. Puede combinarse con paredes blancas, mobiliario de madera y accesorios de cerámica. Azul grisáceo: aporta profundidad y serenidad. Es una opción interesante para quienes buscan una alternativa a los neutros tradicionales, especialmente en espacios con buena iluminación natural.

La American Society of Interior Designers (ASID) promueve un enfoque integral del diseño de interiores, en el que los materiales, los colores y las necesidades de quienes habitan el espacio se consideran en conjunto. Aplicado a las cortinas, este criterio implica buscar una tonalidad que no compita con los elementos principales del salón y el comedor, sino que contribuya a un resultado coherente.

¿Cómo elegir el color de las cortinas para combinar salón y comedor?

Cuando ambos ambientes están conectados, las cortinas pueden ayudar a reforzar la continuidad visual. No es obligatorio utilizar exactamente el mismo tono en todas las ventanas, pero sí conviene mantener una paleta coordinada. Antes de decidir, ten en cuenta estos aspectos:



La luz natural: los tonos claros ayudan a conservar una apariencia luminosa, mientras que los oscuros generan mayor contraste visual. La orientación de la ventana y el tejido también influyen en el resultado.

los tonos claros ayudan a conservar una apariencia luminosa, mientras que los oscuros generan mayor contraste visual. La orientación de la ventana y el tejido también influyen en el resultado. El color de las paredes: si son blancas o beige, podés elegir cortinas del mismo grupo cromático para crear continuidad o incorporar verde salvia y azul grisáceo como acentos.

si son blancas o beige, podés elegir cortinas del mismo grupo cromático para crear continuidad o incorporar verde salvia y azul grisáceo como acentos. Los muebles y textiles: relacioná las cortinas con el sofá, las sillas del comedor, las alfombras o los cojines para evitar que la decoración se vea fragmentada.

relacioná las cortinas con el sofá, las sillas del comedor, las alfombras o los cojines para evitar que la decoración se vea fragmentada. El tejido y la caída: el lino y las mezclas de aspecto natural aportan textura, mientras que las telas más tupidas ofrecen mayor privacidad y control de la luz.

La National Kitchen & Bath Association (NKBA) también destaca la importancia de coordinar los acabados y elementos para conseguir espacios funcionales y visualmente integrados. En definitiva, los tonos neutros son una apuesta segura para quienes buscan una decoración atemporal que acompañe la luz, los materiales y el estilo del hogar.