¿Hubo coqueteo? Bebeshita habla de Christian Nodal en La Granja VIP y confiesa el raro gesto que “los separó"

En La Granja VIP Segunda Temporada no todo es trabajo, los Granjeros también aprovechan su tiempo libre para platicar y hacerse divertidas confesiones. Esta vez fue el turno de Daniela Alexis "La Bebeshita", quien contó que en el pasado, Christian Nodal solía estar muy atento a sus publicaciones en redes sociales, pero un día de pronto la bloqueó de todas partes.

Esta revelación se la hizo en confianza a Kunno, que es además uno de los mejores amigos del cantante y se mostró muy divertido con toda la historia. "¿Te cuento algo? Christian me tiene bloqueada. Yo no hice nada. O sea, él me daba likes, pero hace años, antes de Ángela. Creo que fue una ex antes la que me bloqueó", explicó la influencer.

¿Belinda era muy celosa con Christian Nodal? La teoría que sorprendió a todos en La Granja VIP

Mientras recordaba todo esta curiosa anécdota, el Mono Osuna no se quiso quedar con la curiosidad y le preguntó a "La Bebeshita" si la "novia celosa" de Christian Nodal era Cazzu. No obstante, aseguró que no se trataba de la argentina, pues esto pasó años atrás, cuando el sonorense era juez de La Voz México y ella estaba en grabaciones de otro reality, que sería MasterChef Celebrity, por lo que sacaron sus conclusiones y dijeron que era Belinda por las fechas.

"Nos conocíamos porque él estaba de coach en un programa y yo trabajaba por ahí, entonces pasaba por los pasillos y nos veíamos. Siento que ella no lo hace por celos, lo hace por dominante. Me dí cuenta porque un día fue a un concierto y lo busqué, entonces vi que ya no me salía. Ya mejor dile que me desbloquee, que ni siquiera es mi tipo. Yo me acuerdo que en esa etapa bloqueó a varias, fue como que ella le dijo", recordó divertida Daniela Alexis.

“La Bebeshita” piensa que Christian Nodal la bloqueó por culpa de Belinda|ESPECIAL

Al respecto, Kunno afirmó que actualmente, Nodal casi no usa redes sociales y que quizá esa es la razón por la que sigue sin desbloquearla. Por otra parte, descartó por completo la posibilidad de que Ángela Aguilar sea la que le controla el contacto con otras mujeres, pues dijo que su gran amiga no es así y habló muy bien de ella en La Granja VIP Segunda Temporada.