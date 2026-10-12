El truco casero para evitar las manos secas y con picazón durante el otoño

Al cambiar de estación, dejar atrás el verano para darle paso al otoño, es muy común que aparezcan algunos cambios de temperatura que se harán notar y es que ya no tendremos ese calor agobiante, sino más bien que la temperatura irá bajando de a poco y esto se irá sintiendo no sólo en el ambiente sino también en las manos. Y es que uno de esos cambios es que las manos se empiecen a secar y sentirse más ásperas, por lo que hay un truco casero que ayuda a evitarlo.

El otoño es una estación en donde se va produciendo una transición entre el verano y el invierno; ya que si bien no hará demasiado calor, tampoco se sentirá un frío extremo, sumado a que las temperaturas irán bajando y se sentirán los primeros fríos. Pero, estos cambios de temperatura no se sentirán solamente en el ambiente, sino en el cuerpo también.

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Por qué se secan las manos en otoño

Como en otoño baja la temperatura y el aire pierde humedad, la epidermis pierde agua con facilidad y si a esto le sumamos la calefacción de algunos lugares y la falta de hidratación en las manos, serán algunas de las causas que llevan a que las manos se sequen. Además, muchas personas combaten el frío alargando la ducha usando agua muy caliente y esto arrastrará el sebo natural, dejando la piel seca e indefensa. Por eso, es que hay un truco casero que podrás aplicar para evitar esto.

El truco para evitar que se sequen las manos en otoño

El truco para poder eliminar la resequedad de las manos y deshacerte de la picazón en la zona durante el otoño, lo que tienes que hacer es darte un baño con agua tibia con avena coloidal que ayudará a calmar la irritación. También, contribuye colocando un humidificador en los dormitorios para mantener la humedad del aire entre el 40% y el 60%.

Por otro lado, lo que recomiendan también los expertos para eliminar la sequedad en las manos durante este otoño es aplicar la crema hidratante y es un producto muy eficaz para recuperar la barrera cutánea, pero solo si se aplica bien, ya que quedó demostrado que quienes usaron este producto varias veces al día, tenía efectos secundarios.