Manicura de Halloween para uñas cortas: 4 diseños de uñas almendradas que querrás probar este mes

¡Que se sienta la spooky season! Halloween es la excusa perfecta para renovar tu manicura y qué mejor manera de hacerlo que con diseños súper divertidos e increíbles, con dibujos y colores típicos de la temporada. Si estás en busca de inspiración para tu siguiente cita en el salón de uñas, aquí te compartimos 4 ideas que querrás probar este mes si te gustan los estilos originales y cómodos. ¡Son ideales para llevar en el día a día y quedan perfectas en uñas cortas y almendradas!

También te puede interesar: 4 diseños de uñas de calabaza, ideal para lucir en la temporada de Halloween

4 ideas de manicura de Halloween para uñas almendradas y cortas

Desde diseños súper cute hasta ideas más discretas. ¡Checa estas 4 ideas de manicura de Halloween, perfectas para uñas almendradas y cortas!

