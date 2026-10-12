Manicura de Halloween para uñas cortas: 4 diseños de uñas almendradas que querrás probar este mes
¿Necesitas inspiración para tu próxima manicura? ¡Que se sienta la spooky season con estos 4 diseños de Halloween, perfectos para uñas almendradas! Checa las ideas.
¡Que se sienta la spooky season! Halloween es la excusa perfecta para renovar tu manicura y qué mejor manera de hacerlo que con diseños súper divertidos e increíbles, con dibujos y colores típicos de la temporada. Si estás en busca de inspiración para tu siguiente cita en el salón de uñas, aquí te compartimos 4 ideas que querrás probar este mes si te gustan los estilos originales y cómodos. ¡Son ideales para llevar en el día a día y quedan perfectas en uñas cortas y almendradas!
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4 ideas de manicura de Halloween para uñas almendradas y cortas
Desde diseños súper cute hasta ideas más discretas. ¡Checa estas 4 ideas de manicura de Halloween, perfectas para uñas almendradas y cortas!
- Estilo french con fantasmas: La manicura francesa es un must en el mundo de la manicura. Dale un twist a este tradicional diseño cambiando las líneas por pequeños fantasmas en las puntas de color blanco. Para completar el acabado final, puedes añadir algunos destellos en tono dorado. Este estilo es perfecto para quienes buscan una manicura delicada, con un toque divertido y cute que combine con la temporada.
- Telarañas y momias: Si buscas un diseño con un aire más clásico de Halloween, este acabado con telarañas y momias es perfecto para ti. Puedes aprovechar la versatilidad de ambas figuras para mezclar una manicura francesa con telarañas y añadir algunas líneas rectas para la creación de las momias. Estos diseños funcionan de maravilla en uñas cortas ya que no necesitan demasiados detalles para destacar.
- Otoñales: No todos los diseños de Halloween tienen por qué ser tenebrosos. Aquí te compartimos una inspiración súper otoñal. En este tipo de diseños reina el color naranja, beige y café. Si lo deseas, puedes agregar algunas figuras, como una calabaza o un tierno fantasma. Sin duda, se trata de una idea fácil de combinar con distintas prendas.
- Con relieve: Para quienes buscan una manicura más llamativa y chic, los diseños con relieve siempre serán la mejor opción. Este tipo de acabado se consigue con productos especiales para crear detalles elevados en la superficie de las uñas, por lo que no necesitas que sean necesariamente largas. Si tienes las uñas cortas, lo mejor es apostar a detalles pequeños que no recarguen el diseño. Te recomendamos usarlos sobre una base clara. De tal modo, lucirán mejor y la manicura tendrá un toque súper diferente y único.