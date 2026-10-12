CONFIRMADO: Sofía Castro interpretará a Angélica Rivera en su bioserie que llegará en 2027; esto sabemos

Es oficial, Angélica Rivera tendrá su propia serie biográfica, la cual llegará a una popular plataforma de streaming. Se ha confirmado que esta será protagonizada por su propia hija, Sofía Castro, y que la producción se ha puesto en marcha. Las primeras imágenes oficiales ya circulan en redes sociales y se sabe que su estreno está previsto para 2027, aunque todavía no se sabe cuál será el título oficial del proyecto. Lo que sí se sabe es que la historia buscará reconstruir distintas etapas de la vida de la actriz mexicana conocida por sus papeles protagónicos en telenovelas y, sobre todo, por su paso por Los Pinos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

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¿Quién es Angélica Rivera, la actriz conocida como La Gaviota?

Angélica Rivera fue una actriz mexicana que logró alcanzar una gran popularidad en la televisión mexicana gracias a las telenovelas en las que participó. Su personaje más popular era La Gaviota, la cual derivó en el apodo artístico que la seguiría durante toda su carrera. Su vida dio un giro de 180° cuando se casó con Enrique Peña Nieto en 2010. Dos años después, su esposo se convertiría en presidente de México y Rivera se convertiría en la primera fama.

¿La serie contará su matrimonio con Enrique Peña Nieto?

Uno de los puntos más llamativos de su historia es justamente su relación con el expresidente y los acontecimientos ocurridos cuando estuvieron en Los Pinos. Sin embargo, no se ha confirmado qué episodios de su vida personal se tocarán en la serie. Muchos consideran que sería un error no adentrarse en esta parte de la historia, pero por el momento solo se puede esperar a que lo confirmen.

¿Cuándo se estrena la serie biográfica de Angélica Rivera?

El estreno está previsto para 2027, pero aún no está confirmada una fecha exacta de estreno. De hecho, en este momento tampoco se ha confirmado el título que tendrá la serie ni el elenco que formará parte de la historia. Lo que sí se sabe es que productores que participaron en Luis Miguel, la serie, también formarán parte de este proyecto.