El truco casero para limpiar las ventanas con un escobillón que pocos conocen

La limpieza del hogar es algo que no se debe negociar en ningún momento, teniendo en cuenta que es una obligación para nosotros tener toda la casa reluciente y evitar la aparición de malos olores o del polvo que pueda acumularse en algunas superficies. Uno de los lugares que está más expuesto a la acumulación de polvo son las ventanas, las cuales al estar en contacto con el exterior, es más común que se ensucie. Por eso, es que los expertos en limpieza compartieron cómo tienes que limpiarlas utilizando solamente un escobillón.

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No hay dudas que una de las tareas más complejas de limpieza dentro del hogar es la limpieza de las ventanas, y es que sobre los vidrios se acumulará todo el polvo que proviene de afuera, como así también las partículas suspendidas en el aire, lo que hará que se peguen en la superficie y sean difíciles de remover e incluso puede dañar la superficie.

Siguiendo esta misma línea, debemos decir que las ventanas acumulan polvo principalmente porque actúan como una zona de choque entre el flujo del aire del exterior y la humedad o electricidad estática. En caso de no limpiarlas, podemos estar expuestos a posibles alergias, por lo que debemos mantenerlas limpias con frecuencia y hay un truco muy fácil que consiste en utilizar un escobillón.

Este truco de limpieza con el escobillón es muy efectivo para poder eliminar toda la suciedad de las ventanas, sumado a que es muy económico y no será necesario gastar tanto dinero. A continuación, te dejaremos el paso a paso y qué materiales necesitas.

Qué necesitas para este truco

Escoba o cepillo de barrer

Toalla higiénica tradicional

Cómo limpiar la ventana con escobillón