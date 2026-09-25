Horóscopo de Nana Calistar hoy, viernes 25 de septiembre; estos signos ATRAERÁN el AMOR
Si te encuentras buscando el amor, o en medio de un romance de ensueño, no salgas sin leer tus horóscopos de Nana Calistar este viernes 25 de septiembre.
Se acerca a toda velocidad el fin de semana y hoy por fin es viernes. Aunque quisiéramos que todos tuviéramos un estupendo día lleno de cosas buenas, lo mejor es estar prevenidos y consultar tus horóscopos de hoy. Esto es lo que Nana Calistar interpretó para ti este viernes 25 de septiembre de 2026. Te presentamos los mensajes claros para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.
¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 25 de septiembre?
Aries, podrías estar cerca de conectar con una persona especial a través de redes sociales. Es por eso que te dejamos un consejo muy importante: si la conversación o la compañía son de tu agrado, demuéstralo. Recuerda que tú también puedes proponer quedar en ir a algún lado, beber un café y de esta forma abrirás la oportunidad para vivir algo que vienes buscando desde hace ya bastante tiempo.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 25 de septiembre?
Atención, Tauro, si andas intimando con una o más personas, lo mejor es que te asegures de estar usando los preservativos de forma correcta porque las enfermedades de transmisión sexual andan rondando por ahí. No hagas las cosas por calentura y deja las cosas claras desde el principio para que no ocurran cosas que te podrían hacer arrepentirte de mucho.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 25 de septiembre?
Pon mucha atención en el trabajo, porque pronto alguien podría pedirte mucho trabajo para dentro de poco tiempo. Es por eso que lo mejor es que, antes de acceder a la primera, revises bien tus tiempos, tus prioridades y los plazos que te piden. Si las tareas requirieran más de una persona, déjalo en claro y habla con claridad y seriedad.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 25 de septiembre?
Últimamente te preocupas demasiado por los problemas ajenos. Ojo, no es que se te pida que no seas empático, pero sí deberías prestar tantita más atención a los problemas que tú llevas ya bastante tiempo cargando en la espalda. Todo esto te tiene tan distraído que podrían pasar cosas a tu alrededor por un descuido, así que mejor presta mucha atención.
¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 25 de septiembre?
Leo, por fin podrás aliviar un poco esa deuda que te persigue desde hace tiempo. Esto porque te va a caer un dinerito extra. Recuerda que no es para que compres cosas porque te las mereces o se te antojan. Este dinero es para que lo aproveches y veas por tu tranquilidad a futuro.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 25 de septiembre?
¿Recuerdas a esa persona encantadora que anda rondando por tu vida últimamente? Pues mucho cuidado porque es el tipo de persona que desaparece cuando tú pides algo. Antes de confiarle este tipo de detalles a dicha personita, lo recomendable es que observes a detalle. No es para que andes con paranoia por ahí; más bien, el objetivo es que no sueltes información, dinero o trabajo a alguien que tienes poco tiempo de conocer.
¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 25 de septiembre?
Se sabe que en estos días andas sintiendo maripositas en el estómago por alguien especial en tu vida. Pero venimos a pedirte que le bajes tres rayitas. Este es el momento perfecto para que le preguntes cosas, la conozcas más a profundidad y analices hasta dónde llega el gusto por esa persona en ti. Recuerda que no te vas a casar con la primera persona que te vea bonito; es una decisión importante y no estás para juegos.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 25 de septiembre?
¿Recuerdas ese negocio o proyecto que llevas varios años pensando en realizar? Pues llegó el momento de comenzar. Lo primero que tienes que hacer es buscar un experto en el tema; comienza poco a poco, con pequeñas pruebas, y ve tomando nota. Esto te servirá mucho para tu crecimiento y tener tus cuentas claras desde un principio.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 25 de septiembre?
Puede que alguien del pasado te vuelva a buscar, pero ten cuidado, no le abras la puerta de par en par. Lo importante es que descubras para qué regresó a tu vida y que comiencen de nuevo hablando con mucha claridad. Tú también revisa cuáles son tus intenciones con esa persona y lo que buscarías con dicha persona ahora que está de vuelta. Si no te trae nada bueno, aléjate.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 25 de septiembre?
Andas con mucha suerte en el amor, y en estos días podrías recibir esa señal o mensaje que te quite la duda de lo que está sucediendo con esa persona que tú consideras especial. Es muy importante que no te hagas el indiferente; escucha lo que te dice y fíjate en sus acciones para conocer el rumbo que todo esto tomará.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 25 de septiembre?
En tu trabajo, pronto podría haber varios cambios que te podrían sacar de tu rutina. Puede que te propongan hacer tareas distintas, lo que cambiará hasta la forma en la que te organizas con tu equipo. Pero no te preocupes y no te quedes sentado, que el talento que te caracteriza se note.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 25 de septiembre?
Deja de estar buscando a esa persona que, aunque atractiva y carismática, ya te ha hecho sentir mal varias veces. No es paciencia, ni podrás cambiarle; sabes que esa persona solo te tratará bonito unos minutos y luego te rrumbará. Lo más fácil es que disfrutes su compañía sin soñar más allá de lo que tienen. Siempre debes pensar en ti primero.