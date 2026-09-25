¡CAE LESIONADA! Ella Bucio de Exatlón México se lastimó el tobillo durante la competencia: ¿podrá seguir compitiendo?

Durante el programa de hoy jueves 24 de septiembre de 2026, se vivió un momento lleno de tensión durante la batalla por la Villa 360 cuando Ella Bucio se torció el tobillo. La Atleta del Equipo Rojo se vio obligada a detenerse para recibir atención médica al momento, dejando su participación momentáneamente en suspenso. Sin embargo, después de la revisión, pudo volver a competir y en ese mismo momento quedó claro que solo fue un pequeño susto. Por si fuera poco y muy a pesar del susto, terminó consiguiendo el triunfo de la Villa 360.

También te puede interesar: ¿Quién ganó la Villa 360 en Exatlón México hoy 24 de septiembre? Esto se sabe

¿Qué le pasó a Ella Bucio en Exatlón México?

La Atleta se encontraba compitiendo por el punto decisivo por la Villa 360 en un juego de relevo. Su velocidad era parte esencial del juego y en un movimiento en falso cayó al suelo. Situación que inmediatamente llamó la atención de sus compañeros y del resto de los participantes, pues pensaron por un momento que ya no podría correr, saltar y mantener el equilibrio.

Exatlón México | ¡El Rojo vuelve a la cima! Exatlón México vive tensión, drama y una batalla épica por la Villa 360

¿Ella Bucio podrá seguir compitiendo?

Afortunadamente, el equipo médico determinó que la lesión no le impedía continuar participando. Fue así como, después de recibir la autorización, pudo volver al circuito y continuar con la competencia. No obstante, lo más probable es que en los próximos días se mantenga en observación para ver la evolución de su tobillo, ya que los circuitos exigen un esfuerzo físico constante.

¿Ella Bucio terminó la competencia por la Villa 360?

Sí. Después del susto, Ella Bucio pudo reincorporarse a la prueba junto a sus compañeros. Su regreso, hay que admitir, fue glorioso, pues finalmente el Equipo Rojo obtuvo una victoria para la Villa 360, la cual no gozaban desde hace mucho tiempo.