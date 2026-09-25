Cómo hacer una calabaza de Halloween al crochet: patrón fácil, ideal para principiantes
Para poder decorar tu casa de un estilo diferente, es mejor que tengas en cuenta esta manualidad.
Estamos tan cerca de una fecha muy importante para muchas personas como lo es Halloween, por lo que muchos de los hogares estarán decorados con adornos que son muy habituales durante esta fecha como calaveras, calabazas, entre otros. Por otro lado, es clave para que los niños puedan disfrazarse y salir a pedir dulces por el vecindario. A su vez, es un buen momento para demostrar todas las habilidades en las manualidades y si quieres decorar tu casa o tener un adorno, te compartiremos el paso a paso para tejer a crochet una calabaza.
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Halloween es una celebración muy esperada por grandes y chicos, ya que éstos aprovecharán el Día de Noche de Brujas para elegir el mejor disfraz para salir a la calle por el vecindario a pedir dulces, o incluso se suelen hacer actividades relacionadas con esta fecha. Y para los más grandes, decorarán el hogar con objetos relacionados como lo pueden ser las calabazas, fantasmas, murciélagos, entre otros.
Si ya tienes en mente la decoración para Halloween, si hay algo que no puede faltar es la clásica calabaza, que está presente en cada Noche de Brujas y por eso, te compartiremos una opción diferente y que consiste en tejer a crochet una calabaza. Se trata de una de las técnicas más fáciles y que no requiere de mucha dificultad y sólo necesita de una aguja. Por eso, te compartiremos los materiales para este adorno a crochet.
Materiales para la calabaza de crochet
- Lana anaranjada y verde
- Crochet de 3 mm
- Aguja lanera
- Tijeras
- Fieltro o paño penci negro
- Aguja e hilo negro y blanco
- Algodón sintético
- Dulces
Cómo tejer la calabaza a crochet
- Montar 19 cadenas
- Tejer una cadeneta inicial y realizar una fila de puntos bajos
- Tejer filas de ida y vuelta trabajando solo en la hebra trasera del punto hasta alcanzar el largo deseado
- Cerrar el tejido uniendo los extremos con puntos deslizados
- Cerrar uno de los extremos con una hebra larga usando puntadas en zigzag y tirar para fruncir y rellenar la calabaza
- Cerrar el lado superior dejando un hueco central y usar la aguja para pasar el hilo de abajo hacia arriba por fuera creando los gajos típicos
@tejersuenos Esta calabaza es perfecta tanto como decoración, un hermoso regalo o quizás puede ser tu producto Estrella para este Halloween 🎃 Se utiliza muy poco material, muy económica y muy sencilla y rápida de hacer, pudiendo realizar en distintos tamaños y colores Este lindo tejido lo realicé con hilado 100% algodón, lo qué hace que el punto quede muy definido y el tejido muy ligero 😍 puedes conseguirlo en @distribuidoralafortuna 👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻 . . . . #tejidos #hechoamano #crochet #ganchillo #tejiendo #lanas #hallowen #CrochetCreativo #TejiendoSueños #CrochetFácil #ProyectoTejido ♬ sonido original - Tejer Sueños