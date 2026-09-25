Cómo hacer una calabaza de Halloween al crochet: patrón fácil, ideal para principiantes

Estamos tan cerca de una fecha muy importante para muchas personas como lo es Halloween, por lo que muchos de los hogares estarán decorados con adornos que son muy habituales durante esta fecha como calaveras, calabazas, entre otros. Por otro lado, es clave para que los niños puedan disfrazarse y salir a pedir dulces por el vecindario. A su vez, es un buen momento para demostrar todas las habilidades en las manualidades y si quieres decorar tu casa o tener un adorno, te compartiremos el paso a paso para tejer a crochet una calabaza.

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Halloween es una celebración muy esperada por grandes y chicos, ya que éstos aprovecharán el Día de Noche de Brujas para elegir el mejor disfraz para salir a la calle por el vecindario a pedir dulces, o incluso se suelen hacer actividades relacionadas con esta fecha. Y para los más grandes, decorarán el hogar con objetos relacionados como lo pueden ser las calabazas, fantasmas, murciélagos, entre otros.

Si ya tienes en mente la decoración para Halloween, si hay algo que no puede faltar es la clásica calabaza, que está presente en cada Noche de Brujas y por eso, te compartiremos una opción diferente y que consiste en tejer a crochet una calabaza. Se trata de una de las técnicas más fáciles y que no requiere de mucha dificultad y sólo necesita de una aguja. Por eso, te compartiremos los materiales para este adorno a crochet.

Materiales para la calabaza de crochet

Lana anaranjada y verde

Crochet de 3 mm

Aguja lanera

Tijeras

Fieltro o paño penci negro

Aguja e hilo negro y blanco

Algodón sintético

Dulces

Cómo tejer la calabaza a crochet